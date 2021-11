Risposta (breve) ai dubbi di un lettore: perché il green pass è obbligatorio nei luoghi pubblici, ma non in chiesa?

Caro direttore,

a proposito di green pass, volevo porle un quesito. Come mai in tutti i locali pubblici e ristoranti, bisogna esporre il lasciapassare, invece ho notato che nei luoghi di culto e chiese non si vedono i controllori del contestato documento?



Francesco Pingitore



Caro lettore,

dallo scorso agosto il green pass non è previsto esclusivamente durante le messe e le altre celebrazioni religiose. In questi momenti è però ancora obbligatorio il distanziamento (posti alternati nei banchi), l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani non solo per i presenti ma anche per il sacerdote quando entra in contatto con i fedeli, per esempio al momento dell'eucarestia. Durante le messe continuano invece ad essere vietati alcuni gesti liturgici come lo scambio del segno della pace o l'aspersione dell'acqua santa all'ingresso. La legge prevede invece che l'esibizione del green pass sia necessaria per le altre attività, pastorali e non, che si svolgono nelle parrocchie o nelle chiese quando si prevedono incontri e riunioni tra più persone e anche per la visita dei luoghi sacri al di fuori dei momenti liturgici. Lei mi chiede: ma perché le chiese non sono equiparate, per ciò che riguarda il green pass, ai locali pubblici e ai ristoranti? Forse dietro questa domanda c'è il sospetto che la Chiesa abbia goduto, in questo caso come in altri casi, di un trattamento di favore da parte del governo. È un dubbio a cui non sono in grado di rispondere. Usando il buon senso mi pare però di poter dire che, normalmente, nelle chiese gli spazi a disposizione dei fedeli che partecipano (ormai in numero non particolarmente rilevante) a una funzione religiosa sono in genere molto ampi e, grazie anche all'obbligo dell'uso della mascherina, questo consente di garantire sufficienti condizioni di sicurezza sanitaria. Non sono un esperto in materia, ma direi che, dal punto di vista del rischio di contagio, è più pericoloso o, se preferisce, meno sicuro, percorrere alcune affollate strade dello shopping nei fine settimane senza mascherina o partecipare, sempre senza alcun tipo di protezione, a un corteo no pass, che seguire con la mascherina una funzione religiosa avendo a due metri di distanza un'altra persona che non sia un proprio congiunto. In ogni caso: le regole sono sempre importanti, ma ancora più importante sono i nostri comportamenti e il nostro senso di responsabilità. In chiesa e fuori.