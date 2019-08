Il referendum grillino sul governo è un assurdo? Certo, ma M5s è questo. Ce ne siamo dimenticati?

Egregio direttore, siamo in mezzo al guado di una complicata crisi politica, dagli esiti tutti da scoprire. A rendere tale quadro ancora più incerto, il capo politico del M5s, Di Maio, intende avvalersi della piattaforma Rousseau portale di proprietà della società di consulenza Web (privata) di Casaleggio. Già nel recente passato, il M5S si è avvalso di tale piattaforma, aperta solo agli attivisti del Movimento, per questioni messe al voto dal capo politico Di Maio, ed usata anche per la scelta delle candidature alle elezioni politiche e amministrative. Non conosco il numero degli iscritti (pare siano 100.000), che sono chiamati ad esprimersi. Nell'ultimo anno pare siano stati al massimo circa 50.000 e all'ultima consultazione circa 20.000! Trovo inconcepibile che poche decine di migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau, decidano per conto di milioni di elettori che hanno votato il M5S alle ultime politiche e, che i loro rappresentanti eletti al Parlamento debbano sottostare a questa assurda spada di Damocle. Tutti si richiamano al volere del popolo ma nè piattaforma Rousseau e/o il televoto, possono sostituirsi alla forma elettiva regolata dalla Legge, che dà la possibilità ad ogni cittadino elettore di esprimere il suo voto nell'urna.



Franco Polesel

Mestre



Caro lettore, perdoni la franchezza: ma di cosa ci sorprendiamo? Forse qualcuno preferisce dimenticarselo, ma M5s è esattamente questo. Un movimento eterodiretto da un sistema operativo, la piattaforma Rousseau appunto, gestita da un'associazione privata guidata da Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore di M5s. Rousseau è un'entità dai contorni sfumati e sfuggenti, di cui non si conoscono esattamente né regole né sistemi di controllo. Anche il ricorso alle votazioni on-line è del tutto arbitrario. Non ci sono norme che ne regolano l'uso o la tempistica. Qualcuno decide che si deve fare e quando e pure come. Nel senso che elabora i quesiti da sottoporre poi agli iscritti. Non ci sono neppure vincoli numerici. Nella sua rappresentazione ideale Rousseau è lo strumento attraverso cui si esprime la democrazia di massa. Nella realtà alle sue votazione partecipano poche decine di migliaia di persone. E il loro voto fa comunque testo. Ma, ribadisco, queste sono tutte cose note e risapute. E su cui i partiti tradizionali hanno spesso e duramente polemizzato. Oggi, in vista della possibile intesa di governo, l'opportunità politica suggerisce di abbassare i toni e di chiudere un occhio e pure tutti i due anche su Rousseau. Ma del resto: Di Maio non più tardi di un mese fa chiamava il Pd «il partito di Bibbiano» e garantiva che mai e poi mai ci si sarebbe alleato. Appunto.

