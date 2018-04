Governo, Mattarella rispetta il suo ruolo dando tempo ai partiti di trovare un accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,seguo l'evolversi della situazione politica e devo dire di essere abbastanza schifato da tante manfrine che a 45 giorni dal voto non hanno ancora portato a intravedere uno straccio di soluzione. Non so di chi sia la colpa, ma credo che il Presidente della Repubblica stia assecondando questi riti e queste lungaggini. Dovrebbe intervenire con più energia e determinazione, non lasciare spazio a vecchi e nuovi marpioni. E o non è il Presidente di tutti gli italiani?Caro lettore,a me pare che il Presidente della Repubblica si stia muovendo con assoluta linearità e nell'ambito delle sue prerogative costituzionali.In una situazione così fluida e indefinita come quella uscita dal voto del 4 marzo, Mattarella è stato molto attento ad evitare forzatura e iniziative che potessero venire interpretare come il tentativo di sostituirsi ai partiti per pilotare una soluzione di governo.Qualche suo predecessore molto probabilmente avrebbe agito con un ben diverso protagonismo. Mattarella no.Sta rispettando il suo ruolo dando alle forze politiche tutto il tempo per provare a trovare accordi e soluzioni. Del resto sono i partiti a dover comporre una maggioranza di governo, non il Quirinale. Di questo il Presidente è assolutamente consapevole e lo dimostra nei fatti.Certo se alla fine ogni tentativo dovesse fallire, a lui competerà la eventuale decisione di indicare un possibile premier terzo, non espressione cioè di un partito, a cui affidare il compito di formare un governo istituzionale, aperto al contributo se non di tutte certamente di diverse forze politiche.Forse questa scelta si rivelerà necessaria o forse no. Ma se ciò dovesse accadere sarà difficile per chiunque contestare a Mattarella di non aver fatto ogni tentativo per rispettare il responso elettorale o di non aver operato nell'ambito dei poteri e delle funzioni previste dalla Costituzione.