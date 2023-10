Governare non è sinonimo di comandare, ma lo è di decidere e di assumersi la responsabilità delle scelte

Caro direttore,

le elezioni democratiche rappresentano una conquista dei Paesi occidentali: prima non era così! Ed è bene mantenerle nella loro sostanza, rispettando chi le vince. Ma questa conquista non può essere considerata, da sola, sufficiente a garantire il vero bene di un Paese. Infatti anche governi democraticamente nominati possono commettere errori a volte pesanti. Lo abbiamo visto e lo vediamo. Il primo di questi errori consiste nel pensare che governare sia sinonimo di comandare (con quel che ne consegue). Ma non è così nelle democrazie mature! Chi di volta in volta governa dovrebbe dunque maneggiare con cura, come si dice, certe affermazioni, sia per non cadere nell'autolesionismo, sia, soprattutto, per non danneggiare irresponsabilmente il Paese. Cose che vediamo ed udiamo, a prescindere se siano originate dalla destra, dal centro, o dalla sinistra.

Renato Omacini

Lido di Venezia



Caro lettore,

certamente governare non è sinonimo di comandare. Non lo è perchè se per una coalizione politica è cruciale vincere le elezioni, il consenso ottenuto attraverso le urne va poi mantenuto e quindi chi ha la maggioranza deve comunque costantemente fare i conti con la pubblica opinione, con i suoi umori e i suoi sentimenti. Ma non solo. Il nostro sistema politico prevede la presenza del Presidente della Repubblica il cui ruolo, soprattutto negli ultimi 20 anni, si è scostato da quello iniziale di "presidente notaio", diventando a tutti gli effetti un soggetto politico di rilievo con cui il governo deve confrontarsi e, non raramente, venire a patti. Inoltre tutti paesi, compreso il nostro, fanno parte di organismi sovranazionali a cui nel tempo sono stati delegati o assegnati poteri importanti. Pensiamo alla Commissione Ue e al Consiglio europeo, ma anche alla Bce le cui scelte sui tassi e i cui orientamenti monetari condizionano in modo significativo la nostra economia e la tenuta dei conti pubblici nazionali. Dunque chi è al governo non può comunque muoversi come un dominus assoluto, ma ha la necessità di ricercare punti di equilibrio con una serie di altri centri di potere che non può ignorare e da cui non può prescindere. Tuttavia se governare non equivale a comandare, deve però significare decidere e poter decidere. Non può essere un alibi nè per galleggiare nè per impedire a chi ha vinto le elezioni di esercitare il mandato popolare ricevuto. La maturità e l'efficacia di una democrazia si misurano su questo: sulla capacità di governo, cioè di indirizzo e di scelte, che una coalizione politica è in grado di esprimere, ben sapendo che tutto ciò passa anche da un esercizio di realpolitik e di mediazione con altri livelli istituzionali, interni ed esterni. Ci sarebbe poi da chiedersi perchè mai questo tema, governare non è comandare, viene sollevato soprattutto quando al governo ci sono il centro-destra o personalità (penso a Craxi) invise alla sinistra. Ma questo è un altro discorso.