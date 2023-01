Non è scandaloso né strano se Conte va a Cortina: i capi 5Stelle sono attratti dagli agi e dai simboli del potere

Egregio direttore,

la presenza in questi giorni del leader del Movimento 5Stelle in un prestigioso hotel di Cortina d'Ampezzo, ha fatto gridare tanti allo scandalo. Per diversi osservatori è una evidente contraddizione che lui che difende il reddito di cittadinanza e fa il paladino dei diseredati, poi vada in vacanza proprio lì? Non ho alcuna simpatia per il Movimento 5Stelle, ma le chiedo: è davvero così scandaloso che un ex Presidente del Consiglio e oggi a capo di un partito che ha un bel po' di consensi, stai in vacanza nella perla delle Dolomiti e in un albergo tanto costoso?

Luca Pagnin

Treviso



Caro lettore,

credo che sia nei diritti di qualsiasi cittadino decidere come spendere i propri soldi e quindi anche se trascorrere le proprie vacanze, brevi o lunghe che siano, in un hotel a 5 stelle nella più prestigiosa località montana italiana. Questa regola vale per tutti, Giuseppe Conte compreso, al quale non può essere certo vietato di alloggiare in alberghi di lusso o di frequentare stazioni sciistiche prestigiose solo perchè guida un partito che difende a spada tratta il reddito di cittadinanza e raccoglie voti presentandosi come il paladino dei ceti più poveri. Credo che il leader dei 5 stelle possa e debba essere criticato per molte sue affermazioni e posizioni, ma non per una destinazione vacanziera. Sel'ex premier ritiene che alloggiare in un albergo dove una stanza doppia costa, in questo periodo, quanto tre o quattro redditi di cittadinanza, non sia in alcun modo in contraddizione con il suo ruolo e le sue battaglie politiche è una sua legittima valutazione. Qualcuno dice: ma non poteva almeno optare per un hotel più defilato e anche un po' meno costoso? Ma se dal punto di vista economico se lo può permettere e se quell'albergo gli piace, perchè Conte avrebbe dovuto comportarsi diversamente? Forse per non farsi beccare da qualche fotografo in cerca di scoop nella regina delle Dolomiti? Non scherziamo: l'avvocato del popolo è relativamente nuovo alla politica e ai palcoscenici vip, ma aveva certamente messo in conto che poteva essere intercettato e fotografato. E non ha fatto nulla per evitarlo. Del resto Conte con questa sua lussuosa vacanza cortinese non ha fatto altro che confermare un attitudine assai diffusa fra gli esponenti pentastellati di primo piano. I quali. entrati in Parlamento per scardinare il sistema, una volta conosciute e raggiunte le stanze e i luoghi del potere hanno dimostrato di gradirli assai e di trovarsi particolarmente a loro agio.