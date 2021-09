Bene se i giganti del lusso investono su Venezia: chi si lamenta non capisce che il futuro non aspetta

Egregio Direttore,

ero assolutamente certo che gli eventi organizzati in questi giorni a Venezia sulle sfilate di Dolce&Gabbana sarebbero stati un grande successo internazionale. Pensi che a poche ore dalla chiusura del duplice evento ho ricevuto da miei ex colleghi statunitensi reazioni entusiastiche ed allo stesso tempo invidiose sulle due serate avendo loro avuto modo di seguire parte della diretta via Instagram. Venezia è perfetta per accogliere ed organizzare questi eventi internazionali per la sua bellezza, per la sua morfologia e per la sua unicità. Ero del resto altrettanto certo che alcuni miei concittadini avrebbero schiumato la loro poco lucida e rabbiosa protesta supportati ed alimentati da una parte di politici locali che ovviamente non hanno perso l'occasione per atteggiarsi ad improbabili e stravolti Robin Hood che rubano al futuro per tornare al passato. Auspico che tali iniziative abbiano sempre più una cadenza regolare in maniera che possano contribuire al rilancio della nostra economia e soprattutto nel contribuire ad elevare la qualità dei nostri visitatori turistici mai scesi purtroppo a livelli così bassi.

Riccardo Ventura

Caro lettore,

mettiamoci il cuore in pace: ci sarà sempre un certo di numero di critici e di insoddisfatti. E non mancherà mai il politico di turno, a caccia di consensi, che si presterà a far da megafono ai maldipancia di qualche comitato o degli indignati in servizio permanente attivo. Non c'è nulla di cui scandalizzarsi, soprattutto se si parla di Venezia, su cui, come noto, ciascuno ritiene di possedere la ricetta salvifica che la riporti ai fasti del passato più o meno recente. Senza scomodare storia e massimi sistemi, l'attenzione di D&G e delle grandi case di moda per il centro lagunare credo vada colta come un'opportunità. Non solo di tipo economico. Ma anche di riflessione. Negli ultimi mesi, contemporaneamente, alcuni dei giganti del lusso mondiale hanno scelto Venezia. Per parlare (e vendere) al mondo. Potevano, come hanno fatto in passato, investire su altri luoghi. Invece, dopo i periodi bui e difficili della pandemia, hanno deciso di ripartire da qui. Non può essere un caso. Non deve comunque esserlo. Ma sta innanzitutto alla città fare in modo che non lo sia. La lunga stagione del virus, che non è ancora conclusa, è trascorsa a Venezia tra molti lamenti, qualche estemporanea iniziativa e pochi sguardi capaci di andare oltre l'orizzonte immediato. Ma il futuro non aspetta. E non si costruisce con i No.