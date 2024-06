Le tangenti sul Mose 10 anni dopo: quelle strane mezze rivelazioni dell' "innocente" Galan

Caro direttore,

ho letto con molto interesse l'intervista all'ex presidente della regione Veneto Giancarlo Galan a dieci anni dall'inchiesta sul sistema di corruzione sviluppatosi intorno al Mose. Galan parlando con il Gazzettino si dichiara innocente, dice di non aver mai preso un euro dal Consorzio Venezia Nuova e assicura che non esiste alcun suo tesoro nascosto. Garantisce anche di aver patteggiato non perché si riconosceva colpevole dei reati che gli erano stati contestati, ma solo perché non vedeva l'ora di tornare a casa e rivedere la figlia. Infine l'ex governatore "giustifica" le accuse di aver intascato soldi che gli sono state rivolte da antichi sodali come Giorgio Baita e Claudia Minutillo come vendetta per non aver sostenuto l'ascesa dell'assessore Renato Chisso alla presidenza della Regione Veneto. Onestamente, avendo vissuto abbastanza da vicino quella stagione politica, soprattutto quest'ultima "spiegazione" non mi pare molto convincente. Prendo però atto di ciò che Galan dice e della sua dichiarazione di innocenza. C'è però un punto che mi lascia dubbioso e che rende a mio parere meno credibili le cose che dice. Mi riferisco a quando afferma che se oggi si ritrovasse in quella situazione, non patteggerebbe. Ma si farebbe interrogare al processo e rivelerebbe, sono parole sue, chi a Roma si occupava davvero di Mose. Mi domando: ma perché non lo fa? Cosa glielo impedisce? Se davvero altri e non lui hanno beneficiato di tangenti o incassato finanziamenti illeciti perché, seppur a 10 anni di distanza, non lo rivela, non dice nomi e situazioni? E' fuori dalla politica, quindi non dovrebbe avere nulla da perdere. Se vuole pubblicare questa mia lettera le chiedo di siglarla come lettera firmata.



Lettera firmata

Venezia



Caro lettore,

le sue perplessità sono anche le mie.

Ma l'unico che potrebbe dare una risposta ai suoi ( e ai nostri) interrogativi è solo Giancarlo Galan. Appena ho letto il testo dell'intervista che poi abbiamo pubblicato, mi sono chiesto esattamente questo: perché l'ex presidente del Veneto, così prodigo di dettagli in alcune sue risposte, quando tocca l'argomento tangenti si limita ad evocare e si trincera dietro frasi sibilline? Insomma: fa intuire che qualcosa sa. Ma non dice. Galan nell'intervista spiega che lui del Mose (e dei soldi del Mose) non si occupava proprio. Ma aggiunge: c'era qualcuno che invece lo faceva e io so bene chi era. Se è così come mai non ne ha mai parlato e non lo fa neppure adesso? In fondo non sarebbe questo il modo più efficace, per dare credibilità alla sua narrazione innocentista? Ma forse, dietro quelle rivelazioni a metà c'è qualche pezzo di verità che ancora manca e a che a noi, ovviamente, sfugge. Non a Galan, però.