Follie fiscali: per un errore di 0,37 centesimi il Comune chiede indietro 6 euro (cinque anni dopo)

Egregio direttore,

qualche giorno fa mio marito ha ricevuto una raccomandata con l'invito a saldare una errata contribuzione personale del 2016! L'errore era di ben 0,37 centesimi a fronte dei quali ci chiedono 6 euro di spese per la comunicazione! Per le tasse che dobbiamo pagare ci affidiamo ad un commercialista e vedrà lui anche in questo caso il da farsi per sistemare la cosa. Ma posso essere indignata? È possibile che una persona che con la propria azienda contribuisce a riempire le casse dello stato si debba vedere presa in giro in questo modo? Ogni giorno ci sbattono in faccia tutti gli sperperi che compiono con le nostre tasse e dobbiamo vedere certe cose? Probabilmente sono cose che escono di default, ma il buon senso non esiste??? Sei euro per rimediare ad una differenza di 0.37 centesimi???

Milva Meneghello

Cara lettrice,

confesso che se non mi avesse inviato le fotografie che documentano quanto racconta, avrei pensato a uno scherzo. Invece è proprio così. Suo marito nel 2016 versa nelle casse del vostro Comune (per carità di patria evitiamo di citarlo, diciamo solo che è nel Trevigiano) imposte per quasi 2mila euro. Per un banale errore il conteggio è sbagliato: di ben 0,37 euro. Cosa accade? In un Paese normale probabilmente non succederebbe nulla o, al massimo, a stretto giro di posta, verrebbe rilevato l'errore e informato il contribuente. No, qui passano cinque anni e, solo a quel punto, il Comune si fa vivo e vi invia un pomposo Avviso di accertamento esecutivo per mancato-parziale versamento per l'ammontare totale di 6 euro: gli 0,37 euro che mancavano, qualche altro spicciolo di sanzione e ben 5,11 per le spese di notifica. Può sembrare incredibile ma, com'è noto, la realtà spesso supera la fantasia. Ha un senso tutto questo? Assolutamente no. Ha almeno una giustificazione economica? Nemmeno quella, perché è del tutto evidente che l'istruzione della pratica per l' Avviso di accertamento esecutivo ha avuto per il Comune un costo assai superiore ai 6 euro richiesti. Un comportamento di questo tipo produce in realtà un unico risultato: far sentire, ancora una volta, il contribuente un numero irrilevante alle mercè di una burocrazia cieca e il cittadino un suddito da spremere e vessare senza alcun riguardo. Anche solo per 0,37 euro.