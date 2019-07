La truffa di Fabio Gaiatto, abituati a imbroglioni e malviventi ci sorprendiamo se qualcuno viene giustamente punito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,preciso che non conoscevo Fabio Gaiatto e non sono mai stato, per mia fortuna, un suo cliente. Ma mi lascia perplesso la condanna che gli è stata inflitta: 15 anni e 4 mesi. Ci sono assassini e mafiosi che se la cavano con molto meno. Lui ha semplicemente approfittato della smania di tante persone di far soldi in modo facile. Senza far fatica. Purtroppo per loro gli è andata male. Hanno puntato sul cavallo sbagliato.In un Paese dove si mandano all'aria banche e aziende, Gaiatto è diventato l'agnello ( o forse meglio: l'anello debole) da sacrificare per dimostrare che chi sbaglia paga. Ma sappiamo che spesso non è affatto così. Per evidenti ragioni.E.F.VeneziaCaro lettore,Fabio Gaiatto è un manigoldo che si è arricchito truffando senza vergogna migliaia di persone e per questo è stato giustamente condannato. Ciò detto, non credo sia mai giusto gioire per una condanna. Né penso sia giusto infierire su chi, certamente sbagliando, ha affidato i suoi soldi a Gaiatto rincorrendo il sogno, sempre illusorio e pericoloso, di guadagni facili e sicuri.Ritengo invece sia da apprezzare il fatto che in pochi mesi, grazie al lavoro degli inquirenti, il grande imbroglio che Gaiatto e i suoi accoliti avevano architettato sia stato ricostruito e che rapidamente si sia arrivati al processo e alla condanna. Nel Paese dei processi infiniti questa è una buona notizia. Non sono un giurista per esprimermi sull'entità della condanna. Penso che il giudice che l'ha emessa sappia il fatto suo e abbia agito nel rispetto del diritto e dei codici.Del resto oltre quindici anni di carcere sono certamente tanti, ma non dimentichiamo che Gaiatto ha fatto sparire 70 milioni di euro e defraudato centinaia di persone. Siamo ormai talmente abituati a vedere imbroglioni e malviventi di ogni tipo farla franca, che riusciamo persino a sorprenderci se uno che ha commesso reati in serie e si è appropriato di una montagna di soldi altrui, viene giustamente punito.