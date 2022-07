Perché sarebbe giusto che i partiti o gli schieramenti indicassero prima del voto il loro candidato premier

Caro direttore,

ho letto sul Gazzettino una lettera inviatalr dal signor M.G. di Padova ed accanto il Suo commento. Sono d'accordo su quanto lei dice a proposito del sacrosanto principio costituzionale del diritto dei cittadino di eleggere chi li rappresenta. E' giusto che la politica riprenda il suo ruolo e che le anomalie non durino in eterno. Ma se analizziamo la situazione non di questi ultimi mesi, ma degli ultimi trent'anni bisogna ricordare le democrazie sospese di Ciampi, Monti,Conte (?) fino a Draghi( ho dimenticato qualcuno?). Forse c'è da porsi il quesito: la classe politica degli ultimi trent'anni è all'altezza del suo compito di governare?Perchè il Presidente della Repubblica pro-tempore deve ogni volta correre ai ripari nominando Primi Ministri dei non eletti,ma ritenuti in grado di governare efficacemente affrontando i sempre più complessi problemi sociali ed internazionali? Penso che il problema sia sostanzialmente culturale. Da un certo momento in poi la politica italiana non ha più prodotto una classe dirigente all'altezza, proprio quando i problemi si sono fatti sempre via via più complessi e minacciosi. Qualche volta seguo i talkshow di politica e quando interviene un ex politico anche molto anziano parla, sono ammirato dalla sua capacità di giungere al nocciolo della questione, di capire e trovare le soluzioni.E si badi bene di una parte politica di allora che non riscuoteva le mie simpatie. Penso che forse questa democrazia sospesacontinuerà fino a che non ci saranno politici con la P maiuscola, capaci non solo di di fare efficaci campagne elettorali, ma anche di ben governare.

Luciano Lanza

Caro lettore,

premesso che i cosidetti politici non vengono da Marte ma sono eletti dai cittadini italiani, con la mia risposta volevo porre un problema: sono convinto che Mario Draghi, da premier, abbia ben governato in un contesto molto difficile e sia riuscito a riportare l'Italia al centro delle politica internazionale. Per questo sono anche convinto che sarebbe stato interesse dell'Italia che continuasse a guidare il governo fino alle prossime elezioni.

Dopodichè non possiamo pensare che il presidente del Consiglio sia sempre un tecnico, cioè un esponente esterno al Parlamento quindi mai eletto e votato dai cittadini, perchè non ci sono politici all'altezza. Mi verrebbe da dire: ma allora cosa li abbiamo eletti a fare? Presto andremo a votare. Credo che sarebbe doveroso da parte dei diversi schieramenti indicare il proprio candidato premier: sarebbe un atto di trasparenza nei confronti degli elettori e un'assunzione di responsabilità da parte della politica.