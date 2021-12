Draghi sarebbe un ottimo Presidente, ma non dimentichiamo che l'Italia non è una Repubblica semi-presidenziale

Caro direttore, a mio modesto parere Mario Draghi non puo' essere relegato a Quirinale a fare inaugurazioni, ma deve rimanere a palazzo Chigi fino a fine legislatura. E' l'unico che puo' tenere unita questa maggioranza e portare a termine il Pnrr nella fase più critica per il suo svolgimento. Al Quirinale vedrei volentieri l'elezione della prima donna a capo della Repubblica. Draghi finito il suo mandato sarebbe pronto per Bruxelles: con il suo prestigio e la sua autorevolezza potrebbe a guidare la Ue e completarne l'evoluzione.



Pietro Ronzat

Spilimbergo



Caro lettore,

come ho già avuto modo di scrivere, credo che innanzitutto occorrerebbe conoscere quali siano le intenzioni di Mario Draghi. Non ho dubbi sul fatto che il premier sarebbe un ottimo e autorevole presidente della Repubblica, ma non si può certo obbligarlo a fare una scelta di cui non è personalmente convinto. Peraltro se Draghi decidesse di salire sul Colle più alto si aprirebbe un problema politico di non poco conto, perché non sarebbe per niente facile trovare per Palazzo Chigi un sostituto alla sua altezza, capace cioè di guidare un governo dalla maggioranza così ampia e composita in una fase delicata e complessa come quella che stiamo vivendo. Qualcuno obbietta però che questo sia in realtà un falso problema perché il premier si trasferirebbe da Palazzo Chigi al Quirinale, ma potrebbe continuare ad esercitare un ruolo guida nelle scelte politiche del Paese, indirizzando l'azione del governo in virtù del suo prestigio e anche attraverso la nomina a premier si una persona di sua stretta fiducia. Non dico che questa soluzione sia impossibile né che sarebbe sbagliata o negativa per il nostro Paese. Il problema è un altro: questo non è il ruolo che la Costituzione italiana assegna al Presidente della Repubblica, il cui ruolo è assai più di garanzia che di governo. Anche per questa ragione non è eletto direttamente dal popolo. Se vogliamo cambiare funzione e ruolo dell'inquilino del Quirinale e introdurre un sistema alla francese, presidenziale o semi presidenziale, facciamolo. Ma non in modo strisciante e ambiguo, forzando le regole. Bensì cambiando la Costituzione in senso presidenziale. Tra l'altro il nostro Osservatorio, pubblicato nei giorni scorsi dice che, almeno a Nordest, la maggioranza degli elettori sarebbe d'accordo.