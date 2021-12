Presidente o premier? Forse in questo momento è meglio che Draghi resti a Palazzo Chigi. A meno che...

Egregio direttore, anche questa volta arriviamo a pochi mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica senza che ci sia alcuna certezza. Anzi una c'è e sembra piacere a quasi tutti: Mario Draghi. Peccato che faccia già un altro mestiere: il capo del governo, carica che dovrebbe lasciare se diventasse Presidente della Repubblica. Intanto circolano i nomi più disparati, c'è chi raccoglie firme, chi si autocandida e chi fa filtrare nomi per bruciarli. Credo che assisteremo a un'altra elezione presidenziale piena di sorprese e colpi bassi. A questo punto sarebbe meglio convincere Draghi ad andare al Quirinale e chiudere così la partita. Non lo crede anche lei?



Angelo Biasin

Padova



Caro lettore,

fatta la debita premessa che, innanzitutto, bisognerebbe sapere cosa intende fare Mario Draghi, non c'è dubbio sul fatto che, per le sue caratteristiche e le capacità mostrate, l'attuale premier sia anche il candidato più spendibile e autorevole per il Quirinale. Senza confronti con altri pretendenti. Nel contempo è certamente non semplice trovare un suo sostituto per Palazzo Chigi, nel caso Draghi salisse al Colle. Non essendo ipotizzabile cumulare le due cariche, bisogna quindi scegliere una delle due strade. A me pare che, soprattutto nelle attuali condizioni, sia più saggio percorrere la strada certa rispetto a quella incerta. Mi spiego meglio: la storia anche recente ci ha insegnato che la via che porta al Quirinale sia spesso un percorso a ostacoli, pieno di insidie. Anche se quasi tutti i partiti si dicono d'accordo sull'ascesa del premier alla più alta carica dello Stato, non possiamo affatto escludere l'eventualità che anche Draghi, una volta candidato al Colle più alto, finisca nelle spire degli scontri e dei dispetti tra partiti o delle manovre parlamentari. Uscendone assai ammaccato. Ed è un rischio che non possiamo permetterci. Così come non possiamo permetterci un vuoto a Palazzo Chigi in piena pandemia e attuazione del Pnnr. Perché anche la sostituzione di Draghi alla guida del governo sarebbe un'incognita assai complessa da risolvere ed esposta a burrasche e marosi politici di ogni tipo. Quindi, anche se abbiamo la ragionevole certezza di credere che Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica, credo che in questo momento sia più opportuno che resti a Palazzo Chigi. A meno che sia lui stesso a voler salire al Quirinale e diventare Presidente.