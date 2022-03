I dittatori si sconfiggono anche difendendo i principi della democrazia: la guerra non deve cancellare i nostri valori

Caro direttore ,

Albert Einstein, della cui intelligenza non sono in grado di dubitare, disse: «Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell'universo». Conosco Paolo Nori come uno dei massimi cultori della letteratura russa, in particolare di Dostoevskij. Qualunque Università o consesso culturale sarebbe onorato di accoglierlo ad affascinare l'uditorio con la sua parola appassionata e competente. Ma una rettrice, presa da un delirio di prudenza mediatica si adegua al triste andazzo del dagli al russo, sbarrando le porte al malcapitato.

Come abitudine dellitaliano medio, è subito pronta la retromarcia: «Venga pure, caro Nori, l'aspetto per un momento di riflessione». Ha mai insegnato nessuno a questa signora che la riflessione va fatta prima di parlare? Dopo aver assistito a tale scempio di intelligenza e umanità, è il caso di meravigliarsi se dalle nostre Università escono avvocati che fanno ancora errori di ortografia ?

Tiziano Lissandron

Cadoneghe (Padova)

-- -- -- --

Caro lettore,

le guerre sono sempre la conseguenza di impazzimenti individuali o collettivi. Proprio per questa ragione sarebbe opportuno, ad ogni livello, sforzarsi di mantenere nervi saldi e capacità raziocinante. Ciò che è accaduto all'Università Bicocca di Milano con il caso Dostoevskij va esattamente nella direzione opposta. Che molti vogliano o si sentano in dovere di schierarsi, di manifestare non solo il rifiuto della guerra ma anche la propria vicinanza al popolo ucraino così orribilmente colpito, è un fatto positivo. Purchè per combattere la propria piccola o grande battaglia non si perda il senso delle cose e delle proporzioni. E allora forse è il caso di ricordare alcuni semplici concetti, pur sapendo che, in questo momento, potrebbero forse urtare alcune sensibilità. Putin è il presidente della Federazione russa, ha pianificato e messo in atto un'aggressione criminale e ignobile all'Ucraina e al suo popolo. Ciò non significa però che tutti i russi siano suoi complici o siano in qualche modo colpevoli. Stiamo attenti: i dittatori si sconfiggono anche ribadendo e difendendo la forza e i valori della democrazia. Per dimostrare di essere, senza se e senza ma, dalla parte dell'Ucraina non è necessario censurare nessuno e nemmeno temere il confronto con chi ha opinioni diverse. Stiamo dalla parte dell'Ucraina perchè siamo figli di un sistema di valori e di principi diversi, se non opposti, a quelli di uno brutale zar dei tempi moderni come Putin. Perchè consideriamo il dissenso, il dialogo e la libertà di pensiero elementi vitali della nostra civiltà. Anche se c'è una guerra vicino a noi, è bene non dimenticarlo.