La disinformazione in guerra è un'arma che tutti usano. Ma noi di questo possiamo parlare e discutere. In Russia no

Caro direttore,

come scrisse Arrigo Petacco, Quando comincia una guerra, la prima vittima è sempre la verità, quando la guerra finisce, le bugie dei vinti sono smascherate, quelle dei vincitori diventano storia!. Oggi le cose sono peggiorate perché in ossequio alla mitica libertà di stampa, gli organi di informazione, a tutti i livelli, adottano una delle due bugie e non accettano voci fuori dal coro, fenomeno che ormai si è esteso anche su temi non bellici. Ed il grave di questa situazione è che televisione e stampa, passata la buriana, non fanno mai ammenda, nemmeno un sì, ma, però, pensavamo che, ed in fretta dimenticano le loro posizioni durante il temporale, anzi cercano e trovano una nuova bugia da sostenere con lo stesso impegno.

Claudio Gera

Lido di Venezia



Caro lettore,

sin dalla Prima guerra mondiale la propaganda è diventata un formidabile strumento di guerra. La ragione è semplice: governi ed eserciti, oltre alle battaglie, cercano di aggiudicarsi anche il cuore e la mente della gente. I social media e Internet, per la loro diffusione globale e rapidità, sono da questo punto di vista uno strumento ideale. E nella guerra in corso sono utilizzati dall'una e dall'altra parte per indebolire l'avversario e mettere in dubbio le diverse versioni dei fatti sull'andamento e le conseguenze della guerra. Uno degli episodi forse più clamorosi è stata la diffusione di un video che mostra una piazza riempita da decine di sacchi neri che, apparentemente, coprono cadaveri. Solo che, ad un certo punto, una delle persone sotto il sacco si scopre ma viene prontamente rimessa in posizione da cadavere, sotto il sacco, da un'altra persona. Questo video è stato utilizzato dalla propaganda filo-russa per accusare le autorità ucraine di diffondere notizie e immagini false sui civili morti. Peccato che il video fosse un falso: era stato girato qualche settimana prima a Vienna a una manifestazione sulle conseguenze del cambiamento climatico e i sacchi coprivano 49 finti cadaveri. Con qualche opportuna modificata è stato rilanciato sulla rete come documento inedito sulla guerra, Naturalmente anche da parte ucraina ci sono state operazioni simili. C'è però un aspetto da considerare: noi di questo possiamo scrivere, discutere, parlare. Possiamo liberamente verificare le fonti da cui alcune notizie provengono. Possiamo anche accusare chi non la pensa come noi (ciascuno, come noto, si ritiene il depositario della verità), di non accettare le voci fuori dal coro e di raccontare o scrivere bugie. Nella Russia di Putin basta invece usare la parola guerra o citare una fonte sgradita al governo per finire in carcere o dovere sospendere le pubblicazioni di un giornale com'è accaduto pochi giorni alla Novaja Gazeta, forse l'ultimo periodico indipendente russo. E questa, purtroppo, non è una fake news.