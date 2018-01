Non c'è caccia alle streghe, ma l'eccesso di zelo è degli stolti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttore,a volte mi chiedo se nel nostro Paese è in vigore la caccia alle streghe; le ragazzine 14enni multate perché per salire sull'altalena non devono avere più di dodici anni; la multa comminata all'automobilista che ha lasciato il finestrino dell'auto abbassato perché istiga i ladri a rubare; la questione dei sacchetti per la frutta e verdura. Tanto per citare taluni casi che rasentano il ridicolo. In un mondo in cui furti e reati sono all'ordine del giorno e purtroppo per lo più impuniti, con gli autori liberi di reiterare e anzi col pericolo che le loro vittime siano duramente punite se si difendono, vien da chiedersi se si vada in caccia di streghe per distrarre l'attenzione da altri fatti o se non si ricorra a tutti gli escamotage per rimpinguare le pubbliche casse. Prendiamo ad esempio l'automobilista del finestrino aperto, qualora il ladro avesse avuto l'intenzione di entrare in azione trovandolo chiuso, avrebbe fatto senza dubbio più danni scassinando la portiera. Non essendo più giovanissimo ricordo con nostalgia i bei tempi in cui in nei nostri paesi le porte erano sempre aperte o se chiuse la chiave era appesa a un chiodo in bella vista. Non succedeva niente e si potevano fare sonni tranquilli. Oggi si cercano le pagliuzze a beneficio delle travi.Caro lettore,non è in atto nessuna caccia alle streghe. E non credo neppure che ci siano esigenze di cassa all'origine di certe bislacche iniziative. È il buon senso ad essere stato cacciato o ad essere scomparso dalla testa di troppe persone. Purtroppo gli stupidi inconsapevoli sono in pericoloso aumento e ne abbiamo molte prove. L'unico modo per difendersi e metterli condizione di non nuocere. Ma non è sempre facile nè possibile. Il tutore dell'ordine che ha multato l'automobilista che ha lasciato il finestrino abbassato, dovrebbe essere esonerato dal suo ruolo e destinato ad altri incarichi. Il suo eccesso di zelo è pericoloso. Perché, come recita un vecchio proverbio, lo zelo eccessivo è la suprema virtù degli stolti o il tentativo di mascherare con la meticolosità una pericolosa carenza di intelligenza. Bertrand Russell diceva che la differenza tra l'intelligenza e la stupidità umana, e che l'intelligenza ha dei limiti. La stupidità no. Non bisogna mai dimenticarlo.