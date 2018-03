Quando Scalfari dice che preferisce Di Maio a Salvini dà voce al pensiero di molti elettori di sinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, in una mia lettera già un anno fa avevo previsto il successo del M5S e soprattutto avevo previsto che il loro successo avrebbe messo il Pd di fronte a un bivio: lasciarli governare col suo appoggio esterno oppure non garantire loro alcun appoggio e quindi andare a nuove elezioni. Oggi, a pochissimi giorni dal voto, la linea del Pd è quella del rifiuto. Nessuna stampella per i 5 stelle. Ma sarà sempre così? Non è detto. Dipenderà, a mio avviso, dai sondaggi sulle intenzioni di voto. Se...