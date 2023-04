Per combattere la denatalità occorrono misure forti altrimenti dobbiamo rassegnarci al declino

Caro Direttore,



Enzo Fuso

Lendinara (Rovigo)



Caro lettore,

l'individualismo esasperato e l'egolatria, cioè il culto di se stessi e dei propri bisogni, sono tratti caratterizzanti della nostra società. E certamente la scarsa propensione a fare figli è anche la diretta conseguenza di questo approccio all'esistenza. Ma non solo. È cambiato radicalmente anche l'atteggiamento nei confronti della vita e della nascita di un figlio. Entrambi non sono più considerati un bene in sé o una fonte di possibile felicità. Sono diventati quasi la conseguenza di una condizione economica: ho raggiunto il benessere quindi posso permettermi di mettere al mondo uno o più figli. Secondo un recente sondaggio in Italia il 69,2% delle persone ha indicato proprio i costi del mantenimento come la principale motivazione che spinge a non fare figli. Al secondo posto c'è la paura di perdere un lavoro. Il raggiungimento di una condizione di tranquillità e stabilità economica e' anche all'origine di uno degli altri fenomeni che sono alla base della denatalità: la crescita dell'età media delle donne alla prima maternità. In Italia è passata dai 28 anni del 2006 agli oltre 32 del 2020 ed è in continua crescita. Sulle origini e i fattori culturali e sociali che hanno determinato questi comportamenti collettivi si può discutere a lungo. Ma è indubbio, e lo è ormai da diversi anni, che queste sono le dinamiche con cui dobbiamo confrontarci. E purtroppo non lo stiamo facendo. O lo stiamo facendo molto lentamente. Perché per invertire la tendenza che caratterizza la denatalità in Italia occorrono misure forti, cioè di immediato e significativo impatto economico per le famiglie, e durature. E bisogna sapere che si deve spendere molto oggi per avere (forse) risultati significativi fra molto tempo: non prima di dieci anni. Ma è un necessario investimento sul futuro. L'alternativa è prendere atto che la società è cambiata, rimpiangere il passato, puntare il dito contro la crisi di certi valori e non fare nulla. Cioè condannarsi al declino.