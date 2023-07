Incidenti e degrado: dare la colpa ai giovani è un alibi, l'assenza di senso di responsabilità non ha età

Buongiorno Direttore,

ci si lamenta dei giovani che sono ribelli e non rispettano le regole. Ma chi altri le rispetta? Abito in centro Mestre e il non rispetto delle regole è la quotidianità. Parcheggio selvaggio ovunque. In via Andrea Costa c'è chi scambia le linee bianche, che fanno parte dell'arredo della pavimentazione, come spazio delimitato per il parcheggio, obbligando il passante, la mamma con il passeggino o l'anziano con il deambulatore a immettersi nella carrabile. C'è chi parcheggia abitualmente in zona pedonale, c'è chi transita con lo scooter o con il monopattino elettrico nei portici o sul marciapiede. La sera tardi fino alle 2 di notte, Via Mestrina, zona pedonale, è il ritrovo di decine di magrebini che per il loro comportamento fanno pensare siano degli spacciatori in attesa di ordinazioni. Padroni di cani che non raccolgno le deiazioni e maleducazione dilagante. Povera società allo sbando.



Giorgio Naia



Caro lettore,

ieri su queste colonne abbiamo raccontato di una donna di 30 anni che, attraversando a folle velocità un paese del Cadore, ha travolto e ucciso tre persone.

Qualche pagina dopo si parlava invece di camionista di 63 anni che, dopo aver travolto e ucciso un celebre ciclista, prima ha cercato di cancellare in modo maldestro le tracce dell'incidente poi è fuggito a tutta velocità con il suo tir. Due esempi eccezionalmente tragici che dimostrano come non ci sia una relazione diretta tra l'anagrafe, l'appartenenza generazionale e i comportamenti dissennati, l'indifferenza alle regole, lo scarso senso etico. Naturalmente l'esperienza è un valore importante oltre che la somma dei nostri errori. Quindi l'età non è un fattore irrilevante, incide in modo profondo e condiziona fortemente le scelte e i comportamenti. Ma è sbagliato e fuorviante scaricare sulle altre generazioni responsabilità che sono in realtà dei singoli. È un alibi e un modo di auto assolversi, che non affronta alla radice uno dei problemi chiave della nostra società: un sempre più ridotto senso di responsabilità, un crescente squilibrio dei doveri e diritti, con una netta prevalenza nella scala valoriale dei secondi sui primi. E purtroppo questa deriva etica politica e culturale, non è un'esclusiva delle giovani generazioni.