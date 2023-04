Il voto-flop sul Def: nel migliore dei casi un esempio di superficialità, nel peggiore di irresponsabilità

Egregio direttore,





Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (Tv)



Caro lettore,

ciò che è accaduto giovedì pomeriggio in Parlamento sarà sul piano pratico privo di effetti concreti, perché il Def, il Documento di economia e finanza, è stato poi approvato nella seduta di ieri mattina. Ma quel voto che ha visto la maggioranza andar sotto, nonostante gli abbondanti numeri di cui dispone e nonostante l'astensione di gran parte dell'opposizione, è un segnale negativo e preoccupante da diversi punti di vista. Lo è sul piano tecnico-parlamentare perché sapendo che il voto su una materia del genere prevede non la semplice maggioranza, ma la maggioranza assoluta dell'assemblea, i partiti di centrodestra e i loro capigruppo dovevano avere il quadro della situazione e conoscere l'esatto numero dei parlamentari presenti ed assenti e se necessario, potevano anche chiedere il rinvio il voto. Evidentemente così non era e alla maggioranza sono mancati sei voti necessari per approvare il provvedimento. Sprovveduti ed ingenui, ad essere molto generosi. Ma quel voto è un pessimo segnale all'opinione pubblica: episodi come questi non fanno altro che alimentare la sfiducia nella classe politica e la disaffezione dei cittadini. E' vero che molti parlamentari erano assenti giustificati perché, come si dice in gergo, erano "in missione", cioè impegnati nell'esercizio delle loro funzioni lontani dal Parlamento. Ma 45 assenti fra le file della maggioranza sono comunque tanti. E che tutte queste "missioni" si verifichino proprio in coincidenza di un lungo ponte non può non alimentare qualche sospetto. Se poi il voto di giovedì non è stato solo un incidente di percorso dettato da inesperienza, né il risultato di maldestre pulsioni vacanziere di alcuni parlamentare, ma un incidente politico cercato e voluto da settori della maggioranza, allora sarebbe anche più grave. Perché saremmo di fronte non solo a esempi di inettitudine e inadeguatezza al ruolo, ma anche di irresponsabilità politica.