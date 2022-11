Le decisioni del governo sul Covid: valutiamo tutto ma senza paraocchi e pregiudizi di parte

Egregio direttore,

abolizione dell'obbligo vaccinale e reintegro del personale sanitario no vax all'interno delle strutture ospedaliere, la cadenza settimanale del bollettino Covid che ci forniva in tempo reale la situazione pandemica in Italia, sono importanti segnali di un Governo che sembra voler rispondere più alle promesse fatte, sia durante le fasi più critiche della pandemia ed in campagna elettorale, al proprio elettorato che agli interessi sanitari del Paese. Ho l'impressione che il Presidente Meloni non guardi alla scienza con la dovuta onestà intellettuale, ma agli interessi di una parte del proprio elettorato.

A. S.

Mestre



Caro lettore,

tanto i favorevoli che i contrari alle recenti decisioni del governo sul Covid accusano gli altri di comportamento anti-scientifico, cioè di non tenere conto ciò che dice o direbbe la scienza. In realtà quasi sempre ciascuno intende per scienza ciò che affermano gli scienziati che la pensano come lui. Credo che il problema vada visto in modo pragmatico e soprattutto senza farsi trasportare da simpatie e antipatie politiche o da spirito di rivalsa. I vaccini hanno permesso di sconfiggere il Covid, nel senso che oggi al contrario di due anni fa il virus non miete più centinaia di vittime a settimana e non affolla più i reparti di terapia intensiva, mettendo a rischio la tenuta del nostro sistema sanitario. Questo risultato, piaccia o non piaccia ai no vax, è stato ottenuto grazie alle campagne vaccinali. Ma il Covid non è scomparso, in varianti diverse continua ad essere presente e a contagiare un certo numero di persone anche vaccinate. Ma la differenza rispetto al passato e rispetto a chi non si è vaccinato e che oggi assai raramente chi si ammala di Covid finisce in ospedale. Non si tratta dunque di negare il virus nè di strizzare l'occhio ai no-vax, ma di imparare a convivere con un virus che nei suoi effetti è cambiato ed è oggi assai meno pericoloso, applicando regole diverse rispetto al passato. Naturalmente si può discutere su come questo debba avvenire ma senza paraocchi o pregiudizi di parte.