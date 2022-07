Le elezioni anticipate non priveranno del vitalizio i parlamentari al primo mandato. Ecco perché

Caro Direttore,

Draghi va a casa e la cosa mi porta a fare alcune considerazioni. Il taglio dei parlamentari creerà 345 disoccupati. Chi puntò a questa riduzione riteneva di avere il vento in poppa e che ne sarebbe uscito indenne. Non sarà così e tutti i partiti, tranne FdI, avranno dei licenziati. Dato che in Italia si votano i partiti con liste bloccate, sarà da ridere assistere alla loro compilazione perché tutti i sedicenti leader si incolleranno ai primi posti e per gli altri varrà la regola che Dio ve la mandi buona perché posti sicuri in omaggio non ce ne saranno per nessuno. A questa tragedia si aggiunge la beffa della perdita, per poche settimane, della pensione da 1500 euro/mese spettante al compimento del 65esimo anno di età ai parlamentari che hanno completato una legislatura. I comuni mortali incassano molto meno dopo 40 anni di lavoro. Che dire? Amen.

Claudio Gera

Venezia



Caro lettore,

mi dispiace contraddirla e forse anche deluderla, ma i 427 deputati e i 237 senatori al primo mandato parlamentare non hanno affatto perso il diritto al vitalizio a causa dello scioglimento anticipato delle Camere deciso l'altro ieri dal Capo dello Stato. Il diritto a maturare questa particolare forma di pensione, scatta infatti dopo il raggiungimento di 4 anni, 6 mesi e 1 giorno di permanenza in Parlamento. Trascorso questo periodo di tempo, anche i deputati e senatori di prima nomina ottengono la possibilità di incassare, al compimento dei 65 anni di età, il vitalizio frutto dei versamenti che hanno mensilmente effettuato come parlamentari: soldi che, in caso contrario, andrebbero persi. Ebbene, fatti i conti, la data fatidica, a partire dalla quale scatta il diritto al vitalizio, cade il 24 settembre 2022. Ci si chiederà: ma allora perché se le Camere sono state sciolte in questi giorni e al 24 settembre mancano ancora due mesi, quei 661 fra deputati e senatori (in pratica un terzo dell'intero attuale Parlamento) potranno comunque ottenere l'assegno previdenziale? La risposta sta nella nostra Costituzione che all'articolo 61 stabilisce: «Finché non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti». Ciò significa che gli attuali parlamentari restano formalmente in carica e mantengono quindi anche le loro prerogative finché non si vota e si insidia il nuovo Parlamento. Poiché le elezioni saranno il 25 settembre e sulla base di quando prevede la Costituzione non sarebbe stato possibile farle prima, il diritto al vitalizio per i 661 parlamentari è dunque stato salvato.