La crisi del gas ci costringe (a caro prezzo) a capire che le risorse energetiche non sono infinite nè sempre disponibili

Gentile Direttore,

da parecchi giorni sui giornali e nelle trasmissioni radiotelevisive troviamo i consigli di esperti ed amministratori pubblici per limitare il consumo di energia elettrica: solo 5 giorni settimanali di scuola, diminuire l'illuminazione dei monumenti nelle ore (più) notturne, ridurre l'utilizzo dell'aria condizionata e lo spread con la temperatura esterna, ridurre l'uso degli ascensori, disconnettere le prese e non lasciare i dispositivi in stand by... Probabilmente sono stato un po' distratto, ma non ho ancora sentito che si potrebbe risparmiare un po' (un bel po') di energia se le manifestazioni sportive (in particolare quelle calcistiche) si svolgessero durante le ore diurne; a meno che gli impianti sportivi possano fornire energia elettrica da fonti rinnovabili.

Giovanni Benvenuti

Padova







Caro lettore,se non si allenterà la pressione sui prezzi del gas, è possibile o probabile che si possa arrivare anche a scelte come quella che lei auspica. Bisogna però vedere se questo cambiamento di orario delle partite è consentito dai ricchi contratti firmati dalla Lega calcio con le emittente televisive che trasmettono in esclusiva le partite. Già oggi, comunque, alcuni incontri vengono fatti disputare per motivi di ordine pubblico nel primo o secondo pomeriggio e non alla sera. Non è da escludere che ciò accada anche per ragioni energetiche. Un fatto è certo: non diversamente da quello che accadde nel 1973 con lo choc petrolifero e l'impennata dei costi del petrolio, anche questa crisi modificherà per lungo tempo e forse per sempre alcune o molte delle nostre abitudini. La prima crisi energetica del dopoguerra, quella dell'austerity, insieme alle celebri e un po' folkloristiche domeniche senza auto, portò ad esempio all'introduzione in Italia dei primi, e fino allora sconosciuti, limiti di velocità per le auto: 50 km orari nei centri abitati, 100 sulle strade extraurbane e 120 km/h sulle autostrade.

Divieti che, con poche variazioni, sono rimasti fino ad oggi. Persino l'orario del Tg1, con l'obiettivo di ridurre il tempo di uso delle televisioni, venne cambiato anticipandolo dalle 20.30 alle 20 e tale è rimasto. Quali saranno gli effetti sulle nostre vite quotidiane dell'attuale impennata dei prezzi del gas, ancora non lo sappiamo: si parla di razionamenti, di riduzione del riscaldamento nelle case e negli uffici, di città al buio di notte e di molto altro. Staremo a vedere concretamente cosa si deciderà di fare. Ma tra le molte e pesanti conseguenze della crisi del gas che stiamo vivendo, c'è almeno una aspetto positivo: questo choc ci costringe a comprendere, seppur a carissimo prezzo, che alcune risorse che consideravamo infinite e facilmente accessibili, tali nella realtà non sono. Una lezione per il presente e per il futuro.