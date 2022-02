La libertà di giudizio non si discute, ma su Covid e vaccini i numeri e i dati valgono più delle paure e delle opinioni

Egregio direttore,

il suo giornale è schierato sulle linee di governo che pretendono di iniettare vaccini sperimentali. Nessun approfondimento però sulle reazioni avverse gravissime, trombosi e decessi, delle precedenti dosi. Poi il pericolo che tutte queste iniezioni rovinino le difese immunitarie naturali per cui possiamo rimanere schiavi a vita di continue iniezioni con grande esborso di denaro pubblico. Una maggiore informazione globale sarebbe di sicuro auspicabile.



Aldo Pasetti



Caro lettore,

il nostro giornale è semplicemente schierato dalla parte della scienza, dell'informazione e della libertà di giudizio. Quando venne avviata la campagna vaccinale, la corrente d'opinione no vax preannunciò morti e conseguenze gravissime e permanenti per coloro che avrebbero fatto ricorso ai vaccini anti Covid. I fatti e i dati hanno dimostrato che queste previsioni erano infondate. In Italia in un anno su un totale di 108,5 milioni di vaccini somministrati sono state registrate 118mila reazioni avverse: quasi tutte sono state registrate nei giorni immediatamente successivi e non a medio-lungo termine. Una percentuale molto bassa, anche perchè l'83,7% di queste reazioni si riferisce ad eventi non gravi e risolti in pochi giorni senza conseguenza alcuna. Appena il 16,2% si riferisce invece a fenomeni considerati gravi. E scriviamo considerati perchè la gravità è stata attestata da chi ha segnalato il fenomeno, non da una valutazione clinica. Anche per costoro, comunque, nel 50% dei casi la guarigione è avvenuta dopo pochi giorni e in un altro 30% in tempi comunque rapidi. Tra l'altro l'esistenza di una correlazione tra vaccino ed eventi gravi è stata considerata possibile ( non certa) solo per 5.362 casi. Nessuno di questi ha avuto come effetto il decesso del paziente. Anche nel resto del mondo i casi di morte riconducibili ai vaccini sono peraltro rarissimi. Consideriamo gli Stati Uniti: su oltre 535 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate durante il periodo 14 dicembre 202024 gennaio 2022 il numero di decessi correlabile, almeno dal punto di vista temporale, alla somministrazione vaccino è pari allo 0,0022%. Potremmo continuare con altri dati. Meglio fermarsi qui. Ciascuno naturalmente è libero di avere le proprie opinioni. Di nutrire dubbi e perplessità. Anche di dar credito alle più inverosimili teorie complottiste. I numeri ci dicono però che i vaccini hanno salvato la vita a migliaia e migliaia di persone. E che, al contrario, le catastrofiche previsioni dei no vax sono state smentite. Spero di aver almeno in parte soddisfatto la sua richiesta di maggior informazione.