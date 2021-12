La battaglia contro il Covid ha conosciuto vittorie e sconfitte ma oggi non siamo al punto zero

Egregio direttore,

leggo alcune considerazioni dei lettori sul tema covid in particolare quello della signora Dal Broi e la sua risposta. La lettrice dice che il nostro governo continuerà a fare una infinità di errori proponendo un duro lockdown da subito. Detto questo come al solito, il cittadino sentenzia però non dice quali sono gli errori compiuti limitandosi ad una generica proposta di chiusura drastica ed in questo anche Lei accenna ad errori commessi.

In sostanza per essere sintetico credo che sparare nel mucchio non serva a nulla, è un po' come il cane che abbaia al vento. Vorrei conoscere questi errori e credo invece si debba acquisire un fatto inconfutabile: Nello stesso periodo 2020 - 2021 i dati parlano di un calo del 87% del fenomeno pandemia sia in termini di ricoveri che decessi.

R. G.

Padova



Caro lettore,

il Covid è un nemico infido e mutante: inevitabile che a tanti livelli nel combatterlo siano stati commessi errori. Ci siamo per esempio dimenticati che all'inizio della pandemia gli stessi scienziati sconsigliavano o giudicavano poco utile l'uso della mascherina, mentre oggi addirittura viene considerata insufficiente in molte situazioni il ricorso a quella chirurgica? Ci siamo dimenticati delle infelici uscite sull'uso del vaccino da parte di qualche professore assurto a grande fama televisiva? Anche per questa ragione servirebbe da parte di tutti, anche dei cosiddetti esperti, maggiore prudenza e umiltà. Emettere sentenze davanti a una telecamera o digitando i tasti di un pc o di un telefonino è facile. E non costa nulla. Ma la realtà è un po' più complessa di una battuta in tv o di un tweet. Come ogni battaglia anche quella contro il virus ha conosciuto alti e bassi, vittorie e sconfitte. Ma i dati oggi ci dicono che non siamo al punto zero. La variante Omicron, per esempio, si sta rivelando più contagiosa ma meno pericolosa delle precedenti. È forse questo è un segnale da non sottovalutare. Ma lo diciamo con tutta la cautela del caso, consapevoli di quanto incerta sia la situazione è quanto alto sia il rischio di sbagliare.