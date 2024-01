L'incredibile capacità di vedere complotti ovunque, anche dietro le manifestazioni dei contadini tedeschi

Egr direttore

sono giorni che in Germania gli agricoltori stanno bloccando strade e creando grandi disagi oltre che danni economici, eppure nell'informazione italiana si legge ben poco, in molte testate come le sua niente o quasi.

Si danno notizie che interessano a pochissimi, si scrive di banalità e stupidaggini, vedi Ferragni, ma le notizie che possono creare interesse in una considerevole parte di pubblico, quello per intenderci che non pende sempre dalle labbra dei media allineati, vengono sottaciute, nascoste oserei dire. Di cosa ha paura chi evita di dare spazio alle notizie delle proteste della gente? O forse siamo arrivati al punto che all'opinione pubblica va dato solo ciò che prima è stato vagliato e definito non "pericoloso" per le coscienze? Non disturbare il manovratore insomma?



L.G.



Caro lettore,

ma perché evocare sempre censure, complotti o manovre oscure? In Germania il governo socialdemocratico ha dovuto rivedere la manovra di bilancio bocciata da una sentenza della Corte costituzionale e tagliare 17 miliardi di spese. Nell'ambito di questa revisione, ha deciso di cancellare anche alcuni sussidi statali per il settore agricolo, in particolare gli sconti sul diesel e l'esenzione della tassa di circolazione per trattori e altri mezzi di lavoro. Queste decisioni hanno generato manifestazioni in molte zone della Germania, con blocchi di strade e autostrade. Una grande novità, almeno per le dimensioni del fenomeno, in un paese abituato alla pace sociale della lunga era Merkel. Assai meno sorprendente invece per nazioni come l'Italia o la Francia abituate a una ben più elevata conflittualità politica e sindacale. Già questo serve a spiegare perché sui nostri giornali e le nostre tv le manifestazioni dei contadini tedeschi hanno avuto poco spazio. Al contrario di quanto è accaduto sui media teutonici che ai cortei e alle proteste dei loro "bauer" hanno dedicato ampi servizi e ore di trasmissione tv. Ma non c'è nulla di strano. Anche in Italia alcune misure previste nella manovra di bilancio hanno generato proteste abbastanza clamorose: in particolare quella dei medici, scesi in sciopero contro i tagli (poi parzialmente rientrati) alle loro pensioni. Pensa che i media tedeschi o quelli francesi se ne siano occupati? Zero, nemmeno una riga. Saranno anche loro allineati e preoccupati di non disturbare il manovratore? Oppure, più semplicemente, hanno ritenuto che di questa protesta dei medici italiani ai loro lettori non interessasse più di tanto? In molti invece, dai più autorevoli giornali tedeschi come la Faz e Der Spiegel, a quotidiani come Le Monde, El Pais o Le Soir si sono occupati di una vicenda che, a suo dire, interesserebbe a pochissimi: il caso Ferragni. Anche qui: tutti asserviti o allineati ai poteri forti? Tutti inconsapevoli di dedicare spazio a banalità di scarsa o nessun appeal per il proprio pubblico? O forse la verità è un'altra: lei, come altri, esagera un po' nell'intravedere complotti ovunque e nel ritenere che il suo punto di vista sia il più efficace metro di giudizio attraverso il quale giudicare la realtà e le scelte di giornali e tv. Provi a pensarci, magari riuscirà a vivere anche più serenamente.