L'emergenza cocaina: consumi spaventosi e danni gravissimi, ma per molti è una droga "accettabile"

Caro direttore,

nelle scorse settimane, è apparsa su tutta la stampa la notizia del sequestro di un natante, che trasportava oltre 50 tonnellate di cocaina, destinata al mercato italiano. Se calcoliamo che una dose di cocaina corrisponde ad un grammo, proviamo a chiederci la quantità di consumo che si pratica in Italia. Meno spontanea è la risposta, la quale si viene articolando in una segmentazione che è quella della nostra società: si va dal ragazzino incappato in qualche brutto giro al professionista in cerca di "sostegni" alla propria impegnativa attività; dalla figura dello spettacolo, che si uniforma a comportamenti frequenti in quel mondo, allo sconfortato dalla vita. Raramente, tuttavia, si annota che tutto questo appare come lo spaccato di una società sempre più malata; sempre più spinta alla ricerca di un qualcosa che sostituisca o compensi quel qualcosa in cui non riesce più a trovare gli stimoli ad una vita lineare. Questa è la nostra decadenza: molto peggio dei mutamenti climatici o della crisi demografica!



Giorgio Bido

Padova



Caro lettore,

in realtà una dose di cocaina non contiene più di 20-30 milligrammi di sostanza pura, quindi 50 tonnellate di cocaina equivalgono ad almeno 150 milioni di "sniffate".

Una quantità enorme, ma del tutto adeguata alla domanda di un mercato "ricco" come quello italiano, in cui secondo i dati dell'Emcdda (l'organismo Ue che studia le tossicodipendenze), il 7% della popolazione tra i 15 e i 64 anni, ha fatto uso almeno una volta di cocaina e dove si consumano in media 12 dosi al giorno ogni 1000 abitanti. Dato che sale a 23 dosi nella provincia di Venezia, uno dei capoluoghi italiani dove si registra il maggior commercio di polvere bianca. È evidente che un fenomeno di questa entità attraversa la società in tutti i suoi ambiti: anagrafico, sociale, economico, professionale. Non ci sono confini di età o di censo: la cocaina è presente ovunque. Ma ciò che è più grave è il fatto che sia "socialmente" accettata (quasi) ovunque. La cocaina fa numeri spaventosi, ma nella realtà non spaventa. L'eroinomane è un reietto sociale, verso il cocainomane c'è invece indulgenza se non qualcosa di più. Si fa persino fatica a considerarlo un drogato. Della dipendenza da eroina ci si vergogna, ammettere da parte di personaggi noti di essere stati schiavi della cocaina diventa invece l'occasione per confessioni narcisiste ad uso di giornali e tv. Sbagliando, si racconta che la polvere bianca sia una droga meno devastante. Che accresca le capacità cognitive e fisiche. Che non dia dipendenza. La realtà però è esattamente opposta. Gli effetti della cocaina sono effimeri, mentre i danni che provoca sono gravissimi, spesso letali (il 25% degli infarti in persone con meno di 45 anni sarebbero provocati proprio da questa sostanza) e la dipendenza, soprattutto psicologica, è persino più elevata di quella dell'eroina. Ma dirlo e riconoscerlo, soprattutto in molti ambienti, non è di moda.