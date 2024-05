Perchè Chico Forti è tornato in Italia, perchè è giusto che sia tornato e perchè il suo caso può aiutare anche altri

Egregio Direttore,

per favore, se le va, mi può illuminare sulla vicenda di Chico Forti e su tutto l'apparato messo in atto per ricondurlo a casa? Quel tale è stato riconosciuto colpevole di omicidio e per questo è stato condannato all'ergastolo da un tribunale americano. Certo lui si dichiara innocente, ma vogliamo chiedere a tanti detenuti nelle nostre patrie galere quanti si ritengono del tutto colpevoli dei reati loro ascritti? E poi, il/la Premier che va ad accogliere all'aeroporto un ergastolano come fosse un eroe nazionale. Ma non conosce la stessa Premier che in Italia esiste una situazione assolutamente assurda per cui per lo stesso delitto ben due persone non in concorso tra di loro, sono state condannate in via definitiva in due distinti processi? Ed i due Tribunali non riconoscono il loro evidente errore. Parlo ovviamente dell'omicidio di Susanna Lazzarini per cui Monica Busetto, che si dichiara innocente ed estranea ai fatti, come Forti, ha scontato già 10 anni di carcere.

Adriano Bordin



Caro lettore,

forse è innanzitutto il caso di ricordare che Chico Forti non è stato liberato, ma, dopo anni di appelli in tal senso e una complessa azione diplomatica condotta da diversi governi, gli è stato permesso di rientrare in Italia per scontare qui, nel suo paese, dove tra l'altro vive l'anziana mamma, la condanna all'ergastolo per omicidio inflittagli negli Stati Uniti.

Non gli è stato concesso quindi un privilegio, gli è stato riconosciuto un diritto previsto da una Convenzione stipulata tra i due paesi. Chico Forti si è sempre dichiarato estraneo all'omicidio per cui è stato condannato al "fine pena mai", ha riconosciuto la sua colpevolezza solo per ottenere l'estradizione in Italia. Il suo processo, come la stampa e inchieste Tv in America e in Italia, hanno più volte sottolineato, fu contraddistinto da un cumulo di errori (anche della difesa) e di contraddizioni e la condanna si sostenne su prove quanto mai labili che trasformarono Forti da vittima di una truffa in omicida. Non solo: ad emettere la sentenza fu una giudice che faceva parte della squadra investigativa che a Miami aveva indagato sulla morte di Gianni Versace. Un delitto su cui Forti aveva prodotto un documentario in cui, sulla base di elementi inediti, ipotizzava che gli investigatori del caso fossero stati corrotti. Diciamo quindi che forse quella giudice aveva una qualche ragione per non avere un atteggiamento del tutto neutrale nei confronti di Forti. Questi sono i fatti e le ragioni che hanno determinato il suo rientro in Italia. Quanto alle sue obiezioni. Il fatto che Monica Busetto sia innocente, e noi ne siamo convinti, non è certamente una buona ragione per non occuparsi di altri casi di possibili errori giudiziari: anzi tenere alta l'attenzione su questi temi può aiutare ad agevolare la revisione del processo Pamio. Sulla scelta della premier di accogliere Forti, va invece considerato che diversi governi, senza riuscirci, avevano cercato di far rientrare in Italia l'imprenditore italiano. Il governo Meloni invece c'è riuscito e la premier, con la sua presenza, ha voluto sottolineare un successo del lavoro diplomatico, sotto traccia e silenzioso, del suo governo.