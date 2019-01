Non facciamo paragoni con i martiri: Battisti è stato un finto guerrigliero vile e fuggiasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio Direttore,ho letto che Cesare Battisti: In carcere è remissivo, consuma i pasti e usufruisce dell'ora d'aria.... Sono sorpreso che già, al secondo giorno di carcere, usufruisca... Chissà tra un mese... e tra un anno? Voglio ricordare che il patriota greco Panagulis, oppositore al regime dei colonelli, è stato torturato per quattro anni, tutti i giorni. Siccome era molto amato dal popolo, i colonnelli lo volevano dalla loro parte, ma lui non ha mai abiurato. Era in isolamento continuo, altro che ora d'aria. Addirittura avevano fatto costruire dai muratori nel cortile del carcere un sarcofago in mattoni, con una porticina di ferro, dalla quale venne infilato dentro. Era tanto stretto, che dalla posizione supina, non poteva girarsi o sgranchirsi gambe e braccia. E non aveva ucciso nessuno, era solo un simbolo per il popolo. Scommettiamo che il pluri assassino Cesare Battisti, nel giro di due, massimo tre anni, sarà libero ed addirittura sarà invitato a conferenze ecc... Ma noi siamo italiani: brava gente!Caro lettore,voglio credere che Cesare Battisti non usufruisca di nessuno sconto di pena né di alcun permesso particolare. Grazie a qualche governo amico e alla dabbenaggine conformista di una frotta di intellettuali dal pensiero debole, ha già usufruito di 37 anni di libertà. Mi sembra più che sufficiente. Evitiamo però paragoni impropri. Battisti era un criminale che ha cercato di nobilitare le sue imprese malavitose e i suoi omicidi attribuendo loro una valenza politica. Panagulis è stato un martire per la libertà e un eroe della resistenza alla dittatura dei colonnelli e ha pagato duramente questa sua scelta. Il suo nome non può neppure essere avvicinato a quello di un finto-guerrigliero vile, fuggiasco e pluriomicida come Battisti.