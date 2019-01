Le morti in Meditteraneo e la vergognosa ipocrisia di tanti governanti europei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, sono uno dei "cattivi" che ritengono giusto mantenere i porti chiusi anche dopo le recenti tragedie. A chi però mi giudica, voglio ricordare che in Africa muoiono ogni giorno tantissimi bambini per malattie banali e per la fame e non so quanto se ne stiano curando. Potremmo salvare almeno un centinaio di vite con i soldi che destiniamo all'accoglienza di un solo immigrato. Se comunque sono sensibili solo alle morti in mare, voglio chiedere loro: ci sono stati più morti in questi ultimi mesi, oppure...