Caro gas e caro benzina: perché è giusto pensare di congelare per un certo periodo l'Iva e le accise su alcuni prodotti

Caro direttore,

era il 1935 quando Mussolini decise di usare le accise sulla benzina per dare soldi alla guerra d'Abissinia. Aggiunse un'accisa salatissima di ben 1 lira e 90 centesimi, pari a un rincaro improvviso di ben 2,19 euro di oggi. Ma le auto allora erano pochissime. Tuttavia, i decreti di rincaro fiscale non hanno mai espresso in modo chiaro i motivi e la durata delle nuove accise così che così da una tantum, si sono trasformati in una semper. Oltre alla guerra d'Abissinia, le accise furono aumentate per pagare i danni delle grandi tragedie del Vaiont (10 lire, ottobre 1963) e dell'Irpinia (1980 con 75 lire di aumento) e gli interventi umanitari in Libano. Poi per affrontare la crisi del canale di Suez del 1956. Un'altra accisa di 9,6 lire venne introdotta per l'alluvione di Venezia e Firenze del 4 novembre 1966; ancora 10,07 lire per il terremoto del Belice del 1968 e 99,8 lire per quello del Friuli. Così il peso fiscale sulla benzina è cresciuto.



Antonio Cascone

Padova



Caro lettore,

quella delle accise sulla benzina è una vecchia storia. Che oggi però, con il prezzo di tutti i carburanti alle stelle, diventa di stringente attualità. Infatti il peso di questi tributi indiretti è ormai quasi pari al costo effettivo di super e diesel. Secondo l'ultima rilevazione ufficiale su un litro di benzina dal costo medio di 1,953 euro le accise incidono per 728,4 centesimi a cui si aggiungono 352,2 di Iva. Il costo industriale della benzina è dunque di 872,5 centesimi di euro: assai meno della metà del prezzo alla pompa. Discorso non molto diverso per il gasolio: ipotizzando un prezzo medio a 1,829 euro, le accise pesano per 617,4 centesimi e l'Iva per altri 329,8. Proprio per questa ragione associazioni di categoria ma anche economisti o ex uomini di governo come Giulio Tremonti suggeriscono di congelare, interamente o parzialmente, per un certo arco di tempo (sei mesi o un anno) le accise e l'Iva sui prodotti energetici in modo tale da compensare gli attuali, rilevanti rincari. Certamente per le casse dello Stato il costo di un'operazione di questo tipo sarebbe elevato, ma in questo modo si potrebbe attenuare anche l'effetto a catena che il caro benzina ha su tanti altri fronti e prodotti.