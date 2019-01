Volgarità e insulti contro la scienziata Capua, ma da Di Battista non arriveranno le scuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,Alessandro Di Battista è tornato in Italia. Ricordo agli smemorati un grave episodio di cui si è reso protagonista durante il governo Renzi. Allora il PD era in coalizione con Scelta Civica ed in questo partito aveva un ruolo importante Ilaria Capua, parlamentare e scienziata. La Capua era ed è una scienziata di fama mondiale, orgoglio di Padova e dell'Italia. Ma anche nell'ambiente della scienza alberga l'invidia. Venne ingiustamente accusata di traffico internazionale di virus. Accusa talmente falsa che per la Capua non fu nemmeno necessario proseguire con le indagini. Ma intanto il Di Battista, autentico leone da tastiera, era già partito all'attacco via fakebook: «Vi stanno arrestando tutti. Adesso anche la Capua, Scelta Civica quindi PD ecc.». La scienziata, giustamente risentita, emigrò e adesso fa la sua opera di ricercatrice negli Stati Uniti d'America. Un danno enorme per l'Italia. Questo e non altro è il fatto grave! Chi ha un minimo di buon senso e di onestà aspetta che sia la giustizia a stabilire se c'è dolo o colpa. Personaggi come Di Battista sono negativi. Rappresentano un pericolo per le istituzioni democratiche perché gettano fango su persone innocenti. Pongono, con le loro calunnie, le basi per una possibile dittatura.Caro lettore,questo fu il messaggio che l'allora onorevole Alessandro Di Battista pubblico sul suo profilo Facebook: «#ArrestanoVoi Qui Camera dei Deputati. Commissione Cultura. È stato chiesto l'arresto del Presidente della Commissione Galan (FI) mentre la vice-presidente Ilaria Capua (SC quindi PD ndr) è indagata dalla Procura di Roma per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all'abuso di ufficio e inoltre per il traffico illecito di virus. E poi dicono che con la cultura non si mangia...». Si potrebbero anche aggiungere le volgarità e gli insulti all'indirizzo di Ilaria Capua che vennero postati dai fans di Di Battista. Ma non è il caso. L'unica cosa veramente da aggiungere sarebbero le scuse di Di Battista a Ilaria Capua. Ma dubito che arriveranno mai.