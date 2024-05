Insulti e turpiloquio in campagna elettorale ma non fingiamo di stupirci o indignarci

Egregio direttore,

il presidente di una regione italiana usa un epiteto offensivo nei confronti della presidente del Consiglio. La presidente del Consiglio, in occasione dell'inaugurazione di un parco a Caivano, fa, di proposito, filmare l'incontro col presidente della regione campana, a cui, tendendogli la mano per salutarlo, ricorda di essere quella persona definita con l'epiteto offensivo.



Il comportamento dell'uno e dell'altra è senz'altro da biasimare. Come italiano provo un senso di vergogna, sia per la cattiva reputazione delle nostre istituzioni derivante da simile condotta, sia per la derisione della nostra classe dirigente spiattellata sui mezzi d'informazione del mondo intero.



Cosimo Moretti

Martellago



Caro lettore,

lei ha tutto il diritto e le ragioni per biasimare ciò che è accaduto.

Ma le chiedo: in un paese che ha legittimato come parola d'ordine e strategia politica il "vaffa" e dove è stato votato in massa il movimento di un capocomico che apostrofava come "m" e "teste di" avversari politici e giornalisti, fingiamo di stupirci o di scandalizzarci per un salace scambio di epiteti tra il presidente della Regione Campania e la presidente del Consiglio? Inoltre: perché coloro che hanno alzato il sopracciglio e manifestato (o finto) istituzionale indignazione di fronte al "c." sussurrato in faccia a De Luca con lucida determinazione da Giorgia Meloni, nulla hanno avuto da dire e da ridire quando il presidente campano aveva insultato a freddo e pubblicamente con lo stesso termine la Presidente del consiglio? Forse in quel caso il decoro e le buone regole potevano essere accantonate in nome della "ragion politica"? Giorgia Meloni, piaccia o meno, ha il suo carattere ed è una donna molto diretta. Forse però se di fronte all' insulto scagliatole contro da De Luca, qualcuno, magari della stessa parte politica del governatore campano, avesse preso le difese della premier e si fosse dissociato chiaramente dal governatore, Meloni non avrebbe sentito la necessità di restituire, a modo suo, il colpo e l'epiteto. Poi a qualcuno il gesto della premier sarà piaciuto ad altri no. Ma resta discutibile e poco credibile l'indignazione a comando o a corrente (politica) alternata. Quanto all'estero, non si preoccupi: basta che lei segua una campagna elettorale e capirà che, dagli Usa alla Francia, in questo campo hanno davvero poco da insegnarci.