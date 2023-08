Il calcio-show consegnato ai capitali arabi ma è inutile ora fare finta di sorprendersi

Egregio direttore,

non passa giorno che qualche campione o campioncino prenda armi, bagagli e scarpini e voli nei paesi arabi per giocare nei locali campionati. Inutile dire che ciò avviene perché da quelli parti sono disposti a pagare cifre folli per convincere i calciatori a lasciare le squadre europee ed accasarsi da loro. Alcune cifre circolare sono assolutamente vergognose oltreché spropositate se rapportate al valore tecnico di certi giocatori.

Mi chiedo di questo passo che fine farà il nostro povero calcio.



Luca Pavin

Padova



Caro lettore,

posso sbagliarmi ma non credo che nonostante l'arrivo di tante stelle pallonare, il campionato di calcio saudita riuscirà a far concorrenza o addirittura ad oscurare le leghe europee, soprattutto quella inglese e quella spagnola.



Certamente impoverirà un po' i valori tecnici dei campionati europei, ma non modificherà le gerarchie del calcio internazionale.

Non subito, almeno. Tuttavia la deriva finanziaria e multimilionaria che il calcio ha preso da qualche anno nella sostanziale indifferenza delle Federazioni internazionali (o forse sarebbe più corretto dire con la loro sostanziale connivenza), non poteva che portare a questo.



Quando il denaro comanda è inevitabile che chi ne può disporre in grande quantità e può giostrarlo con grande facilità, alla fine prevalga. I valori sportivi, la tradizione, la cultura calcistica, persino l'assenza o la presenza di milioni di tifosi passano in secondo o terzo piano. Non era scontato né ovvio che si arrivasse a questo. Semplicemente non è stato fatto quasi nulla perché non accadesse. Le fragili regole sul cosiddetto fair play finanziario sono state ampiamente ignorate e aggirate e i pochi provvedimenti presi di fronte a spese esagerate e insostenibili finanziariamente hanno funzionato da paravento.



Nella realtà il calcio mondiale si è consegnato consapevolmente ai grandi capitali arabi. La stessa discutibile scelta di modificare i calendari dei campionati per consentire al Qatar di organizzare i Campionati Mondiali, non andava forse in questa direzione? Dopodiché il calcio è da tempo qualcosa di più simile a uno show business che a uno sport, quindi è inutile sorprendersi troppo di ciò che sta accadendo. Ma almeno si eviti di fingersi sorpresi.