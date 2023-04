Cent'anni dopo il "biennio rosso" e il "ventennio" sbaglia chi guarda l'attualità con le lenti della storia

Egregio Direttore,



con "biennio rosso" si è soliti definire quella stagione del primo dopoguerra, compresa appunto tra il 1919 e il 1920, che vide nel nostro Paese, afflitto da una povertà diffusa e fortemente fiaccato dal conflitto mondiale, molte mobilitazioni operaie e contadine. Un clima di forte tensione sociale e politica che, anche sull'onda della Rivoluzione dei Soviet in Russia, provocò nel solo 1920 oltre 2mila scioperi e culminò con alcune clamorose occupazioni di grandi fabbriche come l'Ansaldo e la Fiat e il blocco di tutte le aziende del settore metallurgico. Diversi storici hanno individuato nella reazione a questo clima da parte dei ceti imprenditoriali e di parte della borghesia, impauriti dalle crescenti tensioni sociali e preoccupati dalla deriva massimalista del movimento socialista, una delle cause scatenanti del fascismo o, almeno, uno dei fattori che contribuirono ad avvicinare e a far simpatizzare per i Fasci di Mussolini un numero crescente di italiani. È un fatto che dalla fine 1920, con l'esaurirsi del biennio rosso, il movimento fascista che fino ad allora aveva vivacchiato ai margini dell'arena politica nazionale iniziò la sua inarrestabile crescita e si assistette alla violenta discesa in campo degli squadristi neri, spesso assai poco osteggiati dalle autorità e dalle forze dell'ordine. Ora, venendo alla sua domanda, faccio francamente fatica a vedere similitudini od individuare parallelismi tra quella stagione e quella attuale. Né dal punto di vista economico né da quello politico. A differenza di quanto accade per esempio in paesi vicini come la Francia, l'Italia vive un periodo di relativa pace sociale. Non intravedo nuovi Mussolini all'orizzonte né l'affermarsi di pulsioni autoritarie nella stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana. Non vedo davvero su quali basi potrebbe affermarsi un nuovo Ventennio. Temo che talvolta commettiamo l'errore di guardare e giudicare l'attualità politica attraverso le lenti deformanti della storia o delle nostre passioni politiche. Ma rifugiarsi nel passato è spesso un alibi per non fare i conti con il presente e il futuro.