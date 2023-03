L'inchiesta di Bergamo sulla gestione del Covid dovrebbe cercare reati, non "soddisfare la verità"

Egregio Direttore,



Giuseppe Ave



Caro lettore,

nessun problema politico, etico o finanziario. Solo una scelta giornalistica che ovviamente può essere o meno condivisa. Qualche giornale in questi anni ha dato spazio e anche solleticato ogni tipo di pulsione no vax o no pass. Legittimo naturalmente. Com'è legittimo dedicare oggi paginate al processo di Bergamo. Ma le chiedo: che affidabilità ha un'inchiesta giudiziaria che lo stesso Procuratore della Repubblica di Bergamo, cioè colui che l'ha patrocinata, ammette darà vita a un processo un po' "vaporoso" e il cui obiettivo, secondo lo stesso Procuratore, è "soddisfare la sete di verità"? Ma compito della magistratura non era quello di perseguire i reati? Da quando i giudici sono diventati anche i depositari della verità? E compito delle Procure è applicare il codice penale o riscrivere il codice morale o la politica sanitaria? Non sono certo un ammiratore di Giuseppe Conte né come leader di M5S né come premier. Non rimpiango per nulla Roberto Speranza come ministro della Sanità e credo che la Regione Lombardia abbia commesso numerosi errori nella gestione della prima fase della pandemia. Da bergamasco ho vissuto con angoscia e dolore ciò che ha patito la mia terra in quelle terribili settimane. Ma una cosa sono le responsabilità politiche, altra sono i reati. Non dimentico che in quei momenti, quando il Covid apparve, tutti, anche coloro che oggi giudicano o fanno magari i consulenti delle Procure, erano disarmati di fronte al virus. Non avevamo certezze né armi con cui affrontare il virus. Alcuni fra coloro che oggi fanno i censori delle scelte di allora (giornalisti compresi) ci spiegavano che le mascherine non servivano e che il Covid era poco più che un'influenza. Poi hanno cercato di convincerci che i vaccini erano inutili e che erano solo un regalo alle grandi multinazionali. Con il senno di poi è sempre facile giudicare. I fatti ci dicono che il virus è stato sconfitto. Vedremo cosa ci dirà invece il processo di Bergamo. Una sensazione ce l'ho. Me la tengo per me. Magari ne riparleremo quando verrà emessa la sentenza.