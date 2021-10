Quei banchi a rotelle destinati alla discarica. No, non pagherà nessuno: ma costeranno a tutti

Caro Direttore,

insisto nel chiedere se c'è qualcuno che paghi per questo scandalo soffocato, mi riferisco ai banchi a rotelle voluti dal governo Conte 2, prima inutilizzati e poi ora anche mandati al macero. Il danno erariale è di notevoli dimensioni e qualora non fosse dato inizio a qualche esplorazione sulla ricerca di responsabilità, creerebbe un precedente sicuramente agganciato da chicchessia. È semplicemente una questione di giustizia allargata.

Sandra Sartore

Padova

Cara lettrice,

lei giustamente insiste nel porre questa domanda. Ma la risposta è purtroppo scontata: per gli inutili banchi a rotelle voluti dalla ministra pentastellata Lucia Azzolina non pagherà nessuno. O meglio: pagheranno solo i contribuenti. E pagheranno due volte. La prima per l'acquisto dei banchi stessi (per la cronaca: ciascuno costava 219 euro e ne sono stati ordinati almeno 430mila). La seconda per il loro smaltimento come rifiuti, visto che, come ha spiegato il presidente del Liceo Benedetti di Venezia, è persino impossibile riciclarli: queste innovative sedie mobili non le vuole nessuno, neppure gratis. Però sembra non esista un responsabile di questo incredibile spreco. Tutti addossano la colpa a qualcun altro, secondo il più classico degli scaricabarile. Persino la ex ministra Azzolina ora afferma che Quei banchi non li ha voluti io. Già, avevamo capito tutti male. Probabilmente la prossima volta negherà persino di chiamarsi Azzolina e di essere stata un ministro della Repubblica. Invece, purtroppo per noi, lo è stata. E quei banchi inutilizzati ammassati nei magazzini e destinati al macero son lì a ricordarcelo.