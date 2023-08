Autovelox necessari per limitare gli incidenti, ma troppe volte sono lo strumento dei Comuni per fare cassa

Caro direttore,

il 22/7 stavo andando ad un funerale di un amico a Castelfranco Veneto e vengo multato perché superavo di 4 km e mezzo il limite consentito di 70 in località Riese Pio X, a due passi da Castelfranco Veneto (Verbale V/106300°/2023 Prot. 12096/2023 del 22/7/2023). Tre giorni di ansia per sapere di che si tratta, trattandosi di atto giudiziario fermo alle poste per mia assenza da casa per motivi di lavoro. Poi ritiro l'atto alle poste di Feltre pagando subito Euro 50,55 di cui Euro 21,15 per spese di notifica e procedimento.



Da quasi 90enne, ex funzionario di istituto di credito nazionale, dico: care amministrazioni locali, ma anche caro Stato Italiano, questo modo di operare non solo è scorretto, perché oltre ad inimicare ed incattivire la società, non si educa e non si previene il pericolo, ma se ne crea uno di peggiore: la rivolta, a mio avviso scorretta istituzionalmente, ma non meno dell'operato delle Amministrazioni.



Arnaldo De Porti

Feltre



Caro lettore,

temo che lei sia semplicemente una delle tantissime vittime della furia impositrice e sanzionatoria di tanti amministratori locali.

Perché gli autovelox non sono tutti uguali. Non parlo dal punto di vista tecnologico, ma da quello della loro principale funzione. Una buona parte di questi dispositivi viene installata per indurre gli automobilisti a moderare la velocità in particolare su strade particolarmente pericolose o in prossimità di centri abitati. E, per quanto essere multati non faccia piacere a nessuno, questi autovelox non sono solo necessari ma anche utili ed efficaci, perché, come dimostrano le statistiche, riducono spesso il numero di incidenti sulle strade su cui sono installati. In particolare gli incidenti più gravi. Quindi ben vengano, anche se ogni tanto, per evidente nostra responsabilità, ci costringono a sopportare fastidiose e non lievi sanzioni. Ci sono però anche autovelox che vengono installati con un'altra, prioritaria finalità: far cassa. Cioè per consentire ai comuni, con la scusa e l'alibi della sicurezza stradale, di foraggiare i loro bilanci, prelevando soldi sotto forma non di tasse ma di sanzioni, dalle tasche dei cittadini. Proprio questi sono in genere gli autovelox più fiscali, quelli che, per intenderci, scattano se la tua auto supera anche di pochi centimetri la riga bianca dello stop al semaforo o se la tua velocità registrata dall'ineffabile e implacabile dispositivo è superiore anche di pochissimi chilometri a quella prevista e decisa dal Comune competente. Le chiamano multe, sono in realtà vere e proprie gabelle.