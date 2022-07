Un assist a Mosca le mosse anti-Draghi dei 5 stelle? Atteniamoci ai fatti, ma a pensar male...

Caro Direttore,

Mosca sta godendo per la caduta dei leader politici europei. Dopo le dimissioni di Johnson è ora la volta di Draghi, due tra i più forti e determinati nella lotta contro il despota russo. La politica italiana che aveva riacquistato una certa centralità e autorevolezza non sarà più la stessa. E il fronte anti Putin si sta indebolendo.

Gabriele Salini



Caro lettore,

leggendo in questi giorni le interviste e le dichiarazioni di molti esponenti 5stelle, mi verrebbe da dire che lei vola troppo alto. L'orizzonte politico e culturale in cui si collocavano le loro parole assai raramente andava oltre le logiche di bottega (il secondo o terzo mandato da parlamentare) o gli interessi personali e di gruppo. Ma è indubbio che lo stop improvviso all'esperienza di governo di Mario Draghi in una fase come quella attuale abbia ripercussioni internazionali importanti, anche per il peso e il ruolo che il premier ha avuto in questi mesi nell'indirizzare le scelte dell'Europa e dell'Occidente su fronti incandescenti come la guerra in Ucraina e le politiche energetiche. Purtroppo capirà che è difficile conciliare temi di questa portata a questioni cruciali come il via libera al terzo mandato per i parlamentari grillini uscenti. Tuttavia c'è qualche osservatore che, magari un po' maliziosamente, ha intravisto dietro le vicende politiche italiane una non disinteressata attenzione da parte di Mosca e ha fatto notare come a far cadere Draghi sia stato proprio chi in passato, da premier, con disinvoltura fece sbarcare i russi in Italia per aiutarci nella battaglia contro il Covid; che si è maggiormente opposto dentro la maggioranza di governo all'invio delle armi all'Ucraina e che in più di qualche caso ha manifestato una ambigua equidistanza tra i contendenti del conflitto russo-ucraino. Del resto, sarà un caso, ma da subito il Cremlino non ha mancato di far trapelare commenti compiaciuti e persino irridenti per la crisi del Governo Draghi. Giulio Andretti diceva che a pensar male ci si sbaglia ma spesso si indovina. Per ora limitiamoci a mettere in fila i fatti.