Bennett e Asia, due morti di fama che pescano nel torbido delle loro vite per avere un po' di celebrità

Caro direttore,vorrei dire la mia sull'affare Jimmy Bennet-Asia Argento. Devo dire che non mi convince quell'aria mesta da cane bastonato e sessualmente rovinato di Jimmy Bennett, che al sol ricordo di aver visto quell'oscuro oggetto del desiderio di Asia, ancora adesso gli vien da vomitare. A parer mio, fa tutto solo per i soldi. Magari mostrerà tutte le parcelle onorate del suo psicanalista, l'importante è vincere la causa, anche così si esprime il sogno americano. Lei non sarà una santa e poco gliene importa, ma perchè non guardare anche al suo back ground affettivo? Al suo bisogno di sentirsi madre, di avere un figlio tutto suo? Di aver vissuto e vivere in una società fin troppo permissiva, che non sa più e non vuole darsi dei confini. Lo dico perchè vedo una fredda neutralità nella vicenda.Caro lettore,confesso che non mi riesce mantenere una fredda neutralità su questa discussa e discutibile vicenda. Non perchè faccia il tifo o parteggi per uno dei due, ma perchè entrambi mi fanno pena e tristezza. Asia Argento e Jmmy Bennett sono morti di fama che pescano nel torbido delle loro dissennate vite per conquistarsi ( o riconquistarsi) un po' di celebrita e la relativa porzione di denaro che questa porta con sè sottoforma di interviste esclusive, presenze televisive e ricche cause giudiziarie. Chi abbia davvero ragione e chi invece abbia mentito, chi sia la vitima e chi il carnefice, alla fine, poco importa. Purchè se ne parli. Ascoltandoli, leggendo ciò che dicono e i messaggi che si sono scambiati, si è trascinati in un mondo un po' irreale, comunque sempre eccessivo e che non pare conoscere limiti e regole. L'idea che qualcuno non resista alla tentazione di rappresentare i due come piccoli eroi del nostro tempo, difensori di non si sa bene quali diritti, ci fa solo capire in quanta mediocrità rischi di affondare il mondo in cui viviamo.