L'opposizione dei genitori del piccolo Alfie è umanamente e moralmente comprensibile

Gentile Direttore,mi piacerebbe che lei spiegasse a me e a molti lettori perplessi, la vicenda del piccolo malato di nome Alfie. Con tutta la pietà possibile, non comprendo perché mai il nostro paese si è mobilitato coinvolgendo istituzioni e politici fino ad arrivare a concedere la cittadinanza immediata. Perché non si può dire che il piccolo Alfie possa essere considerato un caso umanitario, il bimbo infatti è cittadino di uno dei paesi più moderni e democratici al mondo, con una situazione sociale, economica e sanitaria non meno valida dell’Italia, anzi. Anche il Papa mette a disposizione l’elicottero pontificio per andare a prelevare a domicilio il piccolo, che però sembra condannato inesorabilmente dalla malattia. Tutto ciò mentre tanti italiani non possono curarsi nelle strutture pubbliche. Non ho nulla con il povero Alfie, anzi vorrei che si salvasse, ma ciò che mi irrita e mi indigna è l’ipocrisia delle nostre rappresentanze politico/istituzionali che decidono a chi dispensare speranze e salute senza tenere conto dei diritti costituzionali individuali.Caro lettore,non mi stupisce né mi scandalizza la mobilitazione della Santa Sede e del governo italiano. Personalmente non ho certezze sul dramma di Alfie e dei suoi genitori. Ma questa vicenda investe una questione fondamentale, che riguarda tutti, cattolici e non: quella dei rapporti tra vita umana e scienza. Compito della medicina è difendere la vita, fino in fondo. Senza cadere nell’accanimento terapeutico, ma senza neppure lasciare nulla di intentato. E senza farsi condizionare dalle ideologie. Il professor Dalla Piccola, genetista di fama internazionale e direttore scientifico del Bambin Gesù di Roma, ha spiegato a proposito del piccolo Alfie che «sulla base delle informazioni che abbiamo, il danno cerebrale è irreversibile ma è impossibile dire quanto il bambino potrà vivere. Per questo siamo convinti che l’obiettivo non possa essere quello di staccare la spina, bensì debba essere quello di accompagnare il piccolo in quella che sarà l’inevitabile evoluzione della patologia, garantendogli però nutrizione, idratazione e assenza di sofferenza». I medici inglesi non la pensano nello stesso modo. Non ho ragione di dubitare della loro preparazione scientifica né della loro buona fede. Ma umanamente e moralmente capisco la scelta dei genitori di Alfie di opporsi alla decisione di staccare la spina.