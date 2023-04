L'Italia è antifascista ma il 25 aprile non è una festa condivisa perché due minoranze guardano il futuro dallo specchietto

Caro Direttore,



Aldo Sisto

Mestre



Caro lettore,

certamente ciò che lei scrive è vero. Ma non credo che se il 25 aprile non sia ancora una festa condivisa e di pacificazione le cause siano da ricercarsi solo in questo o nel racconto unilaterale e manicheo che per decenni è stato fatto della Resistenza e della Liberazione. L'Italia è antifascista non solo e non tanto perché la sua Carta Costituzionale si fonda sui valori democratici e perché contiene una norma transitoria che vieta la ricostituzione del partito fascista, ma perché antifascisti sono in larghissima parte i suoi cittadini sia che votino a destra o a sinistra, come ha confermato anche un recente sondaggio. Purtroppo ci sono alcuni pezzi dell'opinione pubblica, numericamente marginali ma influenti, e settori della classe politica, dall'una e dall'altra parte, che per ragioni identitarie alimentano questa contrapposizione storica e politica tra fascismo e antifascismo. Perché da essa traggono spesso la loro ragion d'essere o una parte del loro consenso. È un'Italia che guarda il futuro dallo specchietto retrovisore perché forse non è capace di fare molto altro. Soprattutto non riesce a comprendere che l'importanza del 25 aprile non risiede nella demonizzazione degli avversari di oggi e di ieri, ma nell'affermazione di valori fondanti come la democrazia, la libertà, la lotta al razzismo e ai nuovi despoti. Valori la cui attualità è tragicamente dimostrata da ciò che accade non molto lontano da noi: in Ucraina.