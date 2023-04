Yogurt alla frutta di Lidl ritirati in Francia, l'allarme: «Si rischiano di trovare pezzi di metallo». Ecco quali sono

La catena di supermercati Lidl giovedì ha richiamato in Francia gli yogurt alla frutta messi in vendita nei giorni scorsi. Così avvisa Rappel Conso, il sito del governo che comunica tutti gli avvisi relativi ai prodotti. La causa: il rischio della presenza di "corpi estranei metallici" negli yogurt. Si tratta di yogurt alla frutta con pezzi di Fragola, Lampone, Mora, Ciliegia del marchio Envia, venduti in confezioni da otto.

Dove sono stati venduti

Sono stati commercializzati mercoledì e giovedì in una sessantina di negozi di marca, situati principalmente nell'est della Francia. L'elenco completo dei negozi interessati è disponibile su Rappel Conso. I lotti interessati da questo richiamo hanno una data di scadenza del 20 aprile e del 26 aprile.

#RappelProduit

YAOURT AUX FRUITS AVEC MORCEAUX FRAISE FRAMBOISE CERISE MURE X8 - MILSANI



Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)



Motif : Risque de corps étrangers métalliqueshttps://t.co/ZAtGfwUDQB pic.twitter.com/73YY6JNuJ6 — RappelConso (@RappelConso) April 6, 2023

Se hai acquistato uno dei prodotti in questione, non consumarli e restituirli al punto vendita. Verrai quindi rimborsato.