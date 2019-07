Jeff Bezos, lo yacht di Mr Amazon avvistato a Castellammare di Stabia

di Titti Esposito

Continuano a solcar le acque stabiesi glipiù grandi e importanti del mondo. All'ancora oggi il, lungo 136 metri, largo 21, che è la quattordicesima imbarcazione più grande al mondo che naviga sotto la bandiera del Cayman Islands. A bordo, per una vacanza nel Mediterraneo, il proprietario: l’imprenditore statunitense fondatore, presidente nonchè amministratore delegato di, la più grande società di commercio al mondo.Costruito nei cantieri navali di Lürssen a Lemwerder, in Germania, il design esterno è stato curato da Espen Oeino, gli interni lussuosi, decorati con tonalità neutre e tessuti morbidi, sono il risultato di un intenso lavoro di ricerca e perfezionamento del dettaglio, curato dal designer Mark Berrman. L’imbarcazione ha due piattaforme di atterraggio per elicotteri, una grande piscina sul ponte principale a poppa e un ampio garage al livello dell’acqua dove è conservata la flotta di tender e giochi d’acqua.