Wicky Pryian, lo chef giapponese reinventa menù e orari: «Degustazioni e delivery, ma il governo ci aiuti»

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Accade oggi, più che mai. Succede agli chef che reinventano menu, orari e formule nuove. Accattivanti e attuali. Succede a Wicky Priyan, chef giapponese tra le eccellenze di Milano che ha il suo quartier generale - Wicky's Wicuisine - in zona Missori, a due passi da piazza Duomo: orario continuato dalle 12 alle 18, degustazioni e delivery da pranzo e consegne fino alle 22.

Senza rinunciare a qualità e materie prime. Dal suo famoso maialino con la speciale tecnica di cottura al sashimi, dal Gambero rosso di Mazara, Daikon marinato con aceto di riso dolce, tartare di tonno, caviale di storione, crema di yuzu al sushi Angus. «Dobbiamo rivedere tutto, non c’è altra soluzione. É una situazione molto, molto difficile». In Italia oramai da anni, ha fatto del suo locale il punto di ristoro di politici, attori, registi e appassionati del buon cibo. «Ci troviamo in questa situazione perché abbiamo sottovalutato. Guardiamo Giappone e Cina: ci sono meno casi. Perché? Il covid è un’arma vera e propria. Il problema è la gente. Fino a due settimane fa sui Navigli c’erano migliaia di persone assembrate». Per entrare nel suo locale (pulito tre volte al giorno) anche le suole delle scarpe vengono disinfettate. E al tavolo? Non più di 4 persone. «Noi ristoratori siamo molto preoccupati. Così non ce la facciamo. Serve unione - continua - Serve rispetto delle regole. E serve un Governo che ci dia aiuti economici concreti».

Ultimo aggiornamento: 13:28

