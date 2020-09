Vitamina C e arance: il mito da sfatare. Non sono loro il frutto più ricco

Il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario è indispensabile per combattere le possibili malattie ed infezioni. Per alimentarlo è bene assumere nella nostra dieta la Vitamina B6, la D, la E e la Vitamina C. Le arance sono il frutto icona di questa Vitamina, ma in verità non solo l'alimento che ne contengono di più. Secondo quanto riportato dal database dei nutrienti del Dipartimento di Agricoltura, in cima alla lista troviamo la Guayava un frutto originario dell'America Tropicale che contiene 228 mg di vitamina C. Subito dopo c'è il peperone rosso (con 128mg) seguito dal cavolo nero (120mg). Crediti foto@Kikapress, @Shutterstock https://www.lolnews.it/benessere/arance-e-mandarini-fanno-dimagrire-lo-dice-la-scienza-lo-studio/

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA