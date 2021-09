Vino, parte Enologica Montefalco: dal 17 settembre abbinamenti tra cibo e arte

La tradizione del buon cibo e del buon bere torna protagonista. Il vino in abbinamento al cibo e alle arti, dalla danza contemporanea ai fumetti: dal 17 al 20 settembre a Montefalco (Perugia) l'evento "Enologica Montefalco - Abbinamenti", organizzato da Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, anche con il contributo del Psr dell'Umbria e con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Montefalco. Protagonisti saranno i grandi vini delle denominazioni Montefalco e Spoleto, tra gastronomia, musica e arte. Tre giorni dedicati a turisti, appassionati e winelovers con degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole, con una novità: una giornata, quella di lunedì 20 settembre, riservata agli operatori del settore. Presso il Chiostro di Sant'Agostino banco d'assaggio dei produttori e, per tutta la giornata, eventi in cantina riservati (prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti su www.consorziomontefalco.it/enologicamontefalco), riservando un'attenzione speciale, dunque, per il segmento Ho.re.ca.

Protagonista centrale sarà l'imperdibile appuntamento con il Banco d'assaggio dei produttori, con degustazione dei vini Doc Montefalco, Doc Spoleto e Docg Montefalco Sagrantino e gli altri vini prodotti all'interno dei comuni delle Do tutelate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco (degustazione libera, accesso a fasce orarie della durata di 1,5 ore), in programma sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle ore 11 alle ore 19.30. Ben tre le iniziative in cartellone che prevedono ospiti speciali: sabato 18 settembre (ore 17, Giardino ex Carceri) "Movimenti di Vini", che vedrà il vino in abbinamento a musica e danza. Il giornalista Jacopo Cossater guiderà il pubblico in una degustazione dei vini del territorio in abbinamento alla danza contemporanea dei ballerini Luca Mazzarini e Stefania Bergamaschi, un percorso multisensoriale dove ad ogni vino verrà associata una diversa performance. Sempre sabato 18 settembre (ore 21.30, Giardino ex Carceri) "Radio sotto le stelle", iniziativa speciale che vedrà protagonista Tinto (Nicola Prudente) storica voce di 'Decanter' su RaiRadio2 e volto di "Mica Pizza e Fichi" su LA7, che come in un programma radiofonico, tra musica, racconto e degustazione dei vini, presenta "Il collo della bottiglia - Storie di Vite". Domenica 19 settembre (ore 16, Giardino ex Carceri), "Tratti di vini", vini in abbinamento ai fumetti. Il giornalista Andrea Gori guiderà il pubblico in una degustazione dei vini Doc e Docg, in abbinamento alla performance del cartoonist Joshua Held. Un'occasione imperdibile per vivere l'espressione del vino attraverso l'arte dell'illustrazione sulle note musicali rhytm and blues e motow soul.

Ci saranno anche le stelle protagoniste, venerdì 17 settembre (ore 21.30, Giardino ex Carceri) in occasione di Teatro del Cosmo in collaborazione con Umbria Sky Watching, osservazione del cielo con un calice di vino, avventura immersiva e interattiva, guidati da un astrofisico nella lettura del cielo. Ci sarà anche la Degustazione con delitto (sabato 18 settembre, ore 19, Giardino ex Carceri), gioco teatrale interattivo in collaborazione con Roompicapo in cui il pubblico vestirà i panni di detective, interrogando i sospettati per risolvere un misterioso caso di omicidio, degustando i vini e vivendo un'esperienza teatrale. Numerose le iniziative di abbinamento del vino con l'arte presso il Complesso Museale San Francesco: venerdì 17 settembre alle ore 18:30 "Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta", in collaborazione con Maggioli Cultura, in cui l'arte di Benozzo Gozzoli incontrerà l'arte vinifica del Sagrantino. Ad arricchire il programma di "Enologica Montefalco - Abbinamenti" eventi in cantina, tra cui l'evento "Aperitivo in cantina al tramonto", piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg nei ristoranti, focus guidati sulle denominazioni del territorio e laboratori per bambini e genitori con l'attrice e animatrice Loretta Bonamente.