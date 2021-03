Sta facendo grande clamore nel Regno Unito la vicenda di Callie Rogers, che da 18 anni detiene il record per la più giovane vincitrice del Lotto inglese dopo aver conquistato nel 2003 un jackpot di 1,87 milioni di sterline (pari a 2,186 milioni di euro), quando aveva appena 16 anni. Ora infatti, la ex ragazza fortunata, comparsa davanti al giudice per resistenza a pubblico ufficiale, si è scoperto essere finita in stato di povertà, dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati