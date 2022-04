Vincere una cena con cuoco a domicilio: il nuovo concorso di Birra Moretti e Chefbooking

Grandi abbuffate, addio. Almeno stando alle tendenze in fatto di convivialità dei foodies under 40, che vivono sempre più lo stare insieme a tavola come un momento di condivisione all’insegna della leggerezza. Un trend che non è passato inosservato a Birra Moretti, la quale insieme alla piattaforma di cuochi a domicilio Chefbooking ha lanciato un concorso a premi che dà la possibilità di vincere una cena a casa per sei persone con uno degli chef della community ai fornelli. Per tentare la fortuna c’è tempo fino al 30 aprile prossimo e per partecipare basta acquistare una bottiglia di Birra Moretti Filtrata a Freddo da 55 cl negli oltre 5mila punti vendita aderenti all’iniziativa. Occorre poi registrarsi al sito www.birramoretti.it e inviare la foto dello scontrino via Whatsapp al numero 3917054053.

Il vincitore avrà diritto a un menu da sei portate a scelta tra quelle del volume “Le ricette della buona compagnia” ideato da Chefbooking e Birra Moretti, che raccoglie 10 abbinamenti pensati per i millennials che amano stare insieme a tavola a colpi di assaggi semplici e leggeri senza rinunciare al gusto. L’Osservatorio Nomisma “The World After Lockdown 2021” rivela proprio come lo scorso anno 4 italiani su 10 si siano indirizzati verso un’alimentazione più sana ed equilibrata rispetto al 2020. Insomma, siamo di fronte a una vera rivoluzione a tavola rispetto alla tradizione culinaria tipica delle famiglie nostrane, che si sta affermando non solo a casa ma anche nei locali, sempre più ispirati a menu invitanti purché light.

Il ricettario di Birra Moretti e Chefbooking risponde pienamente a questa tendenza e propone, innanzitutto, il comfort food per eccellenza, le polpette, sia gourmet con salsa alla birra, che rivisitate “veggie” con hummus rosa, ma preparate in formato mini, per mantenersi leggeri. O, ancora, suggerisce la tartare di carne in crema di nocciole, veloce da preparare e facilmente digeribile: tutti piatti da gustare accompagnati a sorsi dell’ultima nata in casa Birra Moretti, la Filtrata a Freddo, bevanda ideale per la convivialità dei nostri giorni. Questa lager dal moderato tasso alcolico (4,3%) è gustosa, freschissima e, soprattutto, leggera: in sintesi, è la birra che rispecchia al meglio i valori tipici del mangiare moderno. Non a caso, lanciata lo scorso anno, è stata già scelta da 3 milioni di famiglie.