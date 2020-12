Ancora un caso di truffa nei confronti dello Stato relativa alla percezione del reddito di cittadinanza in provincia di Frosinone. È accaduto nel piccolo centro lepino di Sgurgola, dove un muratore saltuario dopo opportuni accertamenti da parte della Guardia di Finanza è stato denunciato con l'accusa di truffa e appropriazione indebita.

L'uomo, cinquantenne, difeso dall'avvocato Mario Cellitti, ha ricevuto in questi giorni anche l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Frosinone. Tra l'altro si tratta di un uomo particolarmente fortunato in quanto per quattro anni consecutivi ha avuto vincite da lotterie dello Stato per una somma complessiva di circa 80.000 euro. Nello specifico dalle lotterie nazionali nel 2017 ha percepito 42.100 euro, nel 2018 altri 15.000 euro, nel 2019 17.000 euro e nel 2020 poco più di 5.000 euro.

Somme vinte mai dichiarate al fisco e soprattutto al comune di residenza dove ha presentato in due occasioni la domanda per ricevere il reddito di cittadinanza. Le domande sono state accolte in entrambi i casi in quanto l'uomo, omettendo i redditi derivanti dalle vincite, risultata per lo Stato nullatenente. Ma ad insospettire i servizi sociali del Comune era il tenore di vita dell'uomo che, malgrado non avesse dichiarato redditi, possedeva una lussuosa auto, una villa ed andava in giro con abiti firmati soprattutto nel periodo di percezione dell'aiuto statale.

Inoltre l'uomo nello svolgere la sua attività, sia pure in modo saltuario di muratore, non risultava titolare di partita Iva. Aveva avuto guadagni anche dal suo lavoro saltuario, mai dichiarati. Sono così partiti gli accertamenti da parte dell'ente che ha scoperto che l'uomo aveva omesso di dichiarare redditi e somme ricevute da lotterie nazionali.



Non avere nessun reddito è caratteristica essenziale per ricevere il reddito di cittadinanza. Dopo gli accertamenti del Comune sono partiti in parallelo i controlli della Guardia di Finanza del comando di Frosinone. La Procura ha notificato all'uomo l'avviso di chiusura delle indagini. E ora rischia il processo. Finora, il 50enne si è sempre difeso sostenendo il fatto di non sapere che le somme vinte da lotterie nazionali andassero dichiarate agli enti competenti nel corso della domanda per il Reddito di cittadinanza.

Se all'uomo dovesse essere confermata l'accusa di truffa nella percezione indebita del Reddito di cittadinanza, dai primi riscontri per oltre un anno di ricezione, potrebbe essere costretto a restituire la somma di circa 8.000 euro. Eventualità che l'uomo attraverso il suo legale vuole scongiurare.



