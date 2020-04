Coronavirus, licenziato per il Covid-19 vince quattro milioni di dollari alla lotteria

Quando tutto sembra andare male, la fortuna può essere dietro l'angolo. La prova è quanto successo a un australiano che, licenziato a causa del coronavirus, ha poi vinto oltre 4 milioni e mezzo di dollari alla locale lotteria. La storia

Ho controllato il mio account online ieri sera e ho visto che avevo vinto. Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei ha urlato - ha spiegato - Sono stato così stressato ultimamente perché di recente ho perso il lavoro a causa di COVID-19, ma la vincita è stata un sollievo. Sono stato così stressato ultimamente, ma ora sono così felice

si svolge ad Adelaide, dove l'uomo, che lavorava in un imprese, è stato licenziato a causa del lockdown che ha portato moltissimi australiani a perdere il lavoro.Lì è arrivato il colpo di fortuna: la vincita alla lotteria Set for life che prevede la consegna ogni mese di oltre 20mila dollarim per un totale di 4.8 milioni. Con quei soldi ha già spiegato che comprerà una casa per la sua famiglia, visto che èda poco diventato papà. «».